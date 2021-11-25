Son dakika | Kritik toplantı: Piyasaların gözü saat 17.00'e çevrildi
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikalarında kararlı olduğunu yinelemesi sonrası dolar/TL 13.45'e kadar yükselerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Bankacılar 13.45'e yükselişte normal günlerde piyasada etkili olmayacak tutarlarda da olsa "panik dolar alımlarının" görüldüğünü piyasada likiditenin "neredeyse kaybolduğunu" belirttiler.
Piyasalarda azalan hacimler volatiliteyi de beraberinde getirirken her iki yönlü dalgalanmalar devam ediyor.
KRİTİK TOPLANTI
Yaşanan gelişmeleri sonrası Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleri ve yöneticileriyle bir araya gelecek.
İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'nde gerçekleşecek toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar'ın da katılması bekleniyor.
Toplantının basına kapalı olarak saat 17.00'da başlaması bekleniyor.
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