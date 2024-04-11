Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin altında kaldı

Son dakika haberi... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 15:45
Son dakika... ABD'de ÜFE beklentilerin altında kaldı
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ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükselişle son üç ayın en düşük aylık artışını gösterdi.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının aylık bazda yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, şubatta da yüzde 0,6 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazda artış martta yüzde 2,1 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen üretici enflasyonunun martta yıllık bazda yüzde 2,2 olacağı öngörülüyordu. ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,6 artmıştı.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,4 arttı. Çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,3 olacağı tahmin ediliyordu.

Çekirdek üretici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,1'lik artış kaydetmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE de dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.


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