Son Dakika: Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika gelişmesi... Asgari Ücret Komisyonu çarşamba günü saat 14.00'da toplantı yapacak.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeniden değerlendirilmesini istedim" açıklamasının ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'da toplanması kararı alındı.
Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısıının ardından asgari ücret konusunda açıklama yaptı.
Erdoğan, "Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlara ve emeklilere hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım Vedat Bilgin, süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonuyla bir araya gelecek ve bu çalışmayı da bu hafta sonuna varmadan bitirecektir. Ardından da NATO görüşmelerinden döner dönmez bunu milletimle, tüm işçilerimizle, emekçilerimizle inşallah paylaşma fırsatını bulacağız" dedi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANACAK
Asgari ücrete ekllenecek olan enflasyon farkı ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, komisyonu 29 Haziran Çarşamba günü saat 14.00’da toplantıya çağırdı.
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