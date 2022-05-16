Son Dakika: Bir içki grubuna zam geldi
Son dakika gelişmesi... Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir içki grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, zam listesini paylaştı.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir içki grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş,"Mey zammı" diyerek Twitter'dan listeyi paylaştı. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" dedi.
İşte yeni fiyatlar:
Mey zammı pic.twitter.com/oGenJlXy3Z— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) May 16, 2022
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