Son Dakika: Bir içki grubuna zam geldi

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:36

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir içki grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş,"Mey zammı" diyerek Twitter'dan listeyi paylaştı. Aybaş, başka bir paylaşımında zammın bazı zincir marketlerde raflara yansıtıldığını belirterek, "249 TL olan Yeni Rakı 283 TL olmuş" dedi.

İşte yeni fiyatlar: