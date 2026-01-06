Son dakika... En düşük emekli aylığı için kritik toplantı bu hafta!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026 17:38:00
Son dakika haberi... AKP kaynaklarına göre bu hafta içerisinde en düşük emekli aylığı için toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler katılacak.

Asgari ücret, memur ve emeklilerin zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler en düşük emekli aylığına çevrildi.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ele alınacağı toplantının bu hafta yapılması planlanıyor.

Ekonomik dengeler ve bütçe imkânlarının masaya yatırılacağı toplantıda, emekli aylıklarına yönelik olası artış senaryolarının değerlendirilmesi bekleniyor.

TOPLANTIDA KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Abdullah Güler bu hafta toplantı yapacak.

