Son Dakika: İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatlarına büyük zam

06 Nisan 2022 Çarşamba, 15:48

Mart ayında fiyatı en çok artış gösteren kalemler arasında yüzde 20.01 ile şehirler arası otobüs biletleri de yer almıştı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şubat ayında İstanbul-Ankara arası otobüs yolculuğu için ortalama 220 TL ödenirken şimdi bilet ücreti 300 TL’ye çıktı. İstanbul’dan İzmir’e Şubat ayında yolculuk için 300 TL ödenirken şimdi bu ücret 320 TL oldu.

Şubat ayında 220 TL olan Ankara-Antalya bileti bugün 280 TL’den satılıyor. Şubat ayında 250 TL olan Ankara-Muğla bileti 300 TL’ye çıktı.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan üçüncü toplantısında ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptı. Buna göre, tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri olan metrobüste en kısa mesafe tam bilet 3,92 TL'den 5,49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8,13 TL'den 11,38 TL'ye çıktı. Marmaray’da ise en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye çıktı.