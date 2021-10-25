Son dakika... Reuters'ın iddiası: QNB Finansbank'ta CEO değişiyor

25 Ekim 2021 Pazartesi, 12:01

QNB Finansbank'ın 11 yıldır CEO'su olarak görev yapan Temel Güzeloğlu kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı alırken, yerine bankada kurumsal ve ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ömür Tan getiriliyor.

Konuya yakın üç bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre Güzeloğlu kendi isteği ile görevinden ayrılma kararı alırken, yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam edecek.

Finansbank konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Güzeloğlu Nisan 2010 yılından bu yana bankada CEO olarak görev yapıyordu.

2016 Haziran'da Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank (QNB Group) tarafından satın alınan QNB Finansbank, Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, Haziran sonu itibarıyla toplam 260 milyar TL'ye yaklaşan aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin sekizinci büyük bankası konumunda bulunuyor.