Sony ve Honda'dan elektrikli araç ortaklığı

17 Haziran 2022 Cuma, 09:55

Otomobil üreticisi Honda, rakibi Toyota gibi elektrikli araç üretiminde diğer başlıca üreticilerin gerisinde kalmıştı.

Yatırımcılar şu anda yalnızca bir tane elektrikli araç üreten şirket, karbon salımı yapmayan ve otonom sürüş özelliği gibi daha yeni teknolojilere sahip araçlar üretmesi için sıkıştırıyorlar.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, ilk olarak Mart'ta duyurulan ve Sony Honda Mobility olarak adlandırılan ortak girişimde Honda otomotiv üretme ve satma konusundaki tecrübesini sunarken, Sony de yazılım ve teknoloji konusundaki uzmanlığı ile katkıda bulunacak.

İki şirketin de ortak girişime beş milyar yen (37.52 milyon dolar) yatırım yapacağı belirtildi.

Honda, 2030 yılına kadar 30 elektrikli araç modeli piyasaya sürmeyi ve yılda iki milyon elektrikli araç üretmeyi planladığını açıklamıştı.

Honda, ayrıca yılın başında General Motors ile ortak bir araç platformu geliştireceğini ve bu platformu kullanan uygun fiyatlı elektrikli araçlar üreteceğini açıklamıştı.