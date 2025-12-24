SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı netleşiyor: İşte masadaki yeni rakam!

Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sıralarında yer alan asgari ücret tartışmaları sona erdi. 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

Bu kararla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılmış oldu. Bir önceki yıl net asgari ücret 22 bin 100 TL düzeyinde uygulanıyordu.

Öte yandan enflasyon verileri de ücret artışları açısından yakından izleniyor. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 bandında bulunuyor.

Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları ise 12 ay sonrası için yüzde 23,35 düzeyinde yıllık TÜFE beklentisine işaret ediyor. Bu veriler dikkate alındığında, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışının beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

GÖZLER EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA Asgari ücretin netleşmesinin ardından kamuoyunun dikkati emekli maaşlarına yapılacak artışa çevrildi.

Emekli maaşları yasal düzenleme gereği yılda iki kez artırılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, altı aylık kümülatif enflasyon oranı esas alınarak zam oranı belirleniyor.

2025 yılının ikinci yarısında aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: Yüzde 2,06

Yüzde 2,06 Ağustos: Yüzde 2,04

Yüzde 2,04 Eylül: Yüzde 3,23

Yüzde 3,23 Ekim: Yüzde 2,55

Yüzde 2,55 Kasım: Yüzde 0,87

Bu verilere göre beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,20 seviyesinde hesaplandı. Böylece emekliler, en az bu oranda bir zammı şimdiden garantilemiş oldu.

ARALIK AYI TÜFE BEKLENTİSİ Piyasalardaki ağırlıklı beklentilere paralel olarak aralık ayında TÜFE’nin yüzde 1,1 olarak gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyon oranı yüzde 12,23 seviyesine ulaşacak. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda, Ocak 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,24 olacak.