SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı netleşiyor: İşte masadaki yeni rakam!
24.12.2025 12:29:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Asgari ücret zammının resmileşmesiyle birlikte milyonlarca emekli için zam maratonu başladı. Enflasyon verileriyle netleşen garanti artış oranının üzerine eklenecek yıl sonu rakamları, en düşük emekli aylığının yeni seviyesini belirleyecek. Peki, asgari ücret artışı sonrası emekli maaşları ne kadar olacak ve ocak ayında hesaplara ne kadar zam yansıyacak? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye’de haftalardır gündemin ilk sıralarında yer alan asgari ücret tartışmaları sona erdi. 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücret 28 bin 75 TL olarak açıklandı.

Bu kararla birlikte asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yapılmış oldu. Bir önceki yıl net asgari ücret 22 bin 100 TL düzeyinde uygulanıyordu.

Öte yandan enflasyon verileri de ücret artışları açısından yakından izleniyor. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı yüzde 13-19 bandında bulunuyor.

Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları ise 12 ay sonrası için yüzde 23,35 düzeyinde yıllık TÜFE beklentisine işaret ediyor. Bu veriler dikkate alındığında, 2026 yılı için belirlenen asgari ücret artışının beklenen enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

GÖZLER EMEKLİ MAAŞ ZAMMINDA

Asgari ücretin netleşmesinin ardından kamuoyunun dikkati emekli maaşlarına yapılacak artışa çevrildi.

Emekli maaşları yasal düzenleme gereği yılda iki kez artırılıyor. Ocak ve temmuz aylarında, altı aylık kümülatif enflasyon oranı esas alınarak zam oranı belirleniyor.

2025 yılının ikinci yarısında aylık enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • Temmuz: Yüzde 2,06
  • Ağustos: Yüzde 2,04
  • Eylül: Yüzde 3,23
  • Ekim: Yüzde 2,55
  • Kasım: Yüzde 0,87
Bu verilere göre beş aylık kümülatif enflasyon yüzde 11,20 seviyesinde hesaplandı. Böylece emekliler, en az bu oranda bir zammı şimdiden garantilemiş oldu.

ARALIK AYI TÜFE BEKLENTİSİ

Piyasalardaki ağırlıklı beklentilere paralel olarak aralık ayında TÜFE’nin yüzde 1,1 olarak gerçekleşmesi halinde, altı aylık enflasyon oranı yüzde 12,23 seviyesine ulaşacak. Bu senaryonun hayata geçmesi durumunda, Ocak 2026 döneminde emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 12,24 olacak.

Bu hesaplamaya göre, temmuz ayında 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 18 bin 947 TL seviyesine yükselmesi gündeme gelebilecek.

İlgili Konular: #asgari ücret #zam #emekli maaşı #Yeni asgari ücret #emekli maaşları