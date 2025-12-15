SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Garantilenen oran belli oldu!

Memur ve emekli maaş artışlarını belirleyecek Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilerle birlikte beş aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yeniden hesaplandı. Maaş artışlarının nasıl şekilleneceğini merak eden yurttaşların gündemindeki temel soru ise “Zam oranı ne kadar olacak?” oldu.

Kasım ayı verileri sonrası memur ve emekli maaşlarına ilişkin güncel zam hesaplamaları da netleşmeye başladı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu artışla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07 seviyesine yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olarak gerçekleşen aylık artışlar dikkate alındığında, beş aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak hesaplandı.

Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak nihai zam oranı ise 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek.

MEMUR MAAŞI ZAMMI İÇİN GÜNCEL HESAPLAMA Memurlar, yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kapsamında maaş artışı alıyor. 2026 yılının ilk yarısı için belirlenen toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak uygulanacak.

Kasım ayı itibarıyla oluşan beş aylık enflasyon farkı doğrultusunda, kümülatif zam oranı yüzde 17,57’ye ulaştı. Bu artışa ek olarak 1.000 TL tutarındaki taban aylık artışı da maaşlara yansıtılacak.

Kasım ayı verilerine göre yapılan hesaplama şöyle sıralandı: 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 11,21

Yüzde 11,21 Enflasyon farkı: Yüzde 5,91

Yüzde 5,91 Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

Yüzde 11 Toplam kümülatif artış: Yüzde 17,57

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI Kasım ayı enflasyon verileri esas alınarak yapılan hesaplamaya göre, halen 43 bin 726 lira olan en düşük memur maaşının, yapılacak zamla birlikte 60 bin 366 liraya yükselmesi öngörülüyor.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 651 lira seviyesinde hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? Kasım ayında TÜFE’nin aylık yüzde 0,87 artmasıyla birlikte, beş aylık toplam enflasyon oranı yüzde 11,21’e ulaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut hesaplamaya göre yüzde 11,21 oranında zammı şimdiden hak etmiş oldu.

Bu artışla birlikte, 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 773 liraya yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN NETLEŞECEK? Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 3 Ocak 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek. Bu verinin ardından altı aylık enflasyon oranı netleşecek ve emekli maaş zamları resmiyet kazanacak.