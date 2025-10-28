Sürücüler dikkat: O işlemi yapmayan trafiğe çıkamayacak! Son 3 gün...

Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleriyle değiştirilmesi süreci sona yaklaşıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, henüz yenileme işlemini yapmayan yurttaşlara son uyarısını yaptı. 31 Ekim 2025’e kadar başvuru yapmayanların ehliyetleri geçersiz sayılacak.

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİNE GEÇİŞTE SON DURUM

1 Ocak 2016’da başlayan yeni tip sürücü belgesi uygulaması kapsamında bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi ehliyetini yeniledi. Ancak 1 milyon 886 bin 619 kişi hâlâ eski tip sürücü belgesini kullanıyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için yurttaşların randevularını geciktirmemelerini öneriyor.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENE CEZAİ İŞLEM

31 ekim 2025’e kadar yenileme yapmayanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Bu kişiler araç kullanırken yakalanırsa ehliyetsiz araç kullanma cezasıyla karşılaşacak. Yeni ehliyet almak isteyenlerin ise yeniden sürücü kursuna yazılması gerekecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Ehliyet yenileme işlemleri randevu sistemiyle yürütülüyor. Yurttaşlar e-Devlet üzerinden başvuru yaparak en yakın nüfus müdürlüğünden randevu alabiliyor. Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyor.