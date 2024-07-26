TCMB açıkladı! Yurttaşın enflasyon beklentisi yükseliyor!

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:25

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri 0,5 puan artarak yüzde 72 seviyesine yükseldi.

Aynı rapora göre, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.