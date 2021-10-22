TCMB kararı tahminleri alt üst etti: Yabancı bankalardan dolar/TL ve faiz öngörüsü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından yabancı bankalar dolar/TL tahminlerini açıkladı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın enflasyondaki yükselişe ve TL'deki değer kaybına rağmen istediği faiz indirimlerine eylülde başlayan TCMB, geçtiğimiz gün indirimlere beklentilerin ötesinde 200 baz puan ile devam etti. Yabancı bankalar, dolar/TL’deki sert düşüş nedeniyle yıl sonu kur tahminlerini güncellemeye başladı.
FRANSIZ BANKASI SOCGEN’DEN SERT TAHMİN
Fransa merkezli uluslararası banka Societe Generale (SocGen), ikinci bir güncelleme yayınlayarak 2021 sonu dolar/TL tahminini 9,80’den 10,30’a çıkarırken 2022 sonu için tahminini 12,5 olarak belirledi.
Türkiye’de dolarizasyonun hızlanmasını bekleyen banka, gelecek aylarda Türk lirası mevduatlarda düşüş görülmesini ya da duraksama olmasını beklediklerini belirtti.
GOLDMAN SACHS VE BARCLAYS: “FAİZ İNDİRİMLERİNE DEVAM EDECEK”
Goldman Sachs ve Barclays, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonunda yüzde 15'e indirene kadar faiz indirimlerine devam edeceği, bundan sonra indirimlere ara vereceği tahmininde bulundu.
TCMB'nin politika faizini önce 50 baz puan düşürmesini ve iki tane 25 baz puanlık indirim yapmasını öngören Goldman Sachs, yüksek enflasyon göz önüne alındığında bunun bir hata olacağına dikkat çekti.
UNİCREDİT’İN TAHMİNİ 10’U AŞTI
İtalyan banka devi Unicredit, 2021 sonunda dolar kurunun 10,5 ulaşmasını, 2022’nin sonunda ise 11,8 olmasını bekliyor. Banka, 2021 sonunda faizlerin yüzde 14’e inmesini öngördüklerini belirtti.
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