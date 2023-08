Tesla Cybertrucks'ta sona gelindi

Gigafactory Texas üretim tesisinde Tesla Cybertrucks'ın fabrikadan çok sayıda çıktığı drone görüntüleri ile fark edildi.

Tesla, Cybertruck için belirlediği son üretim takvimine sadık kalırsa üretimin başlamasına ve ilk teslimatların yapılmasına sadece haftalar kaldı.

Joe Tegtmeyer isimli X kullanıcısı, Gigafactory Texas üzerinde drone uçuruyor. Tegtmeyer, bu sabah yaptığı son drone uçuşunda, fabrikadan çıkan dokuz Cybertruck'a benzeyen aracı fotoğrafladı ve ''Bu araçların ne olduğunu belirlememe yardımcı olabilecek biri var mı? Dokuzunun da üstü kapalı, bu yüzden söylemek gerçekten zor. Eğer yardımı dokunacaksa, Giga Texas'ın giden nakliye otoparkındalar!'' ifadeleri ile paylaştı.

Can anyone help me identify what these vehicles are? All NINE are covered up so it's really hard to tell. They are in the outbound transportation lot at Giga Texas if that helps any!@greggertruck@SERobinsonJr@esherifftv@TeslaPodcast pic.twitter.com/HrkHz2SBW2