TİP üyelerinden zam protestosu: 'Lüks haline geldi!'

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:14

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:14

TİP üyeleri, dün akşam Bilecik’teki Atatürk Parkı’nda bir araya gelerek zamların geri alınmasını talep etti.

Protestocular adına konuşan Emre Dereli, şunları söyledi:

"MAAŞLARA YAPILAN ZAM, ELİMİZE GEÇMEDEN BUHARLAŞTI"

"Seçimlerin bitmesiyle iğneden ipliğe, tuvalet kağıdından ekmeğe, zam gelmeyen hiçbir ürün kalmadı. Maaşlara yapılan artışlar, daha elimize geçmeden buharlaştı. Her yeni güne daha da yoksullaşarak başlıyoruz. En temel yaşamsal ihtiyaç malzemeleri, gıda ve hijyen ürünleri dahi bizler için lüks haline geldi. Büyük sermaye gruplarına sürekli vergi afları, kıyak ihaleler sağlanırken akaryakıt istasyonları vergi dairesine, cep telefonları dört farklı vergi kalemiyle mobil vergi dairesine çevrildi. Kullanmadığımız havalimanlarının, köprülerin, yolların vergileri her gün cebimizden çıkmaya devam ediyor.

Asgari ücrete dahi vergi uygulayan sistem yüzünden çocuklarımız sağlıklı beslenemiyor. Bizlere şükretme fetvaları verilirken bir avuç asalak, zenginliğine zenginlik katmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada, çocuklarımızın iyi bir eğitim almasını sağlamak imkansız hale gelmiştir. Üniversite öğrencisi kardeşlerimiz, yarı zamanlı öğrenci, tam zamanlı çalışan olarak, hayatlarının en güzel günlerinde köle gibi yaşamak zorunda bırakılmıştır. Emekli maaşları, bırakın yoksulluk sınırını, açlık sınırının yarısına düşmüştür.

"ZAMLAR GERİ ALINSIN, SERVET VERGİSİ UYGULANSIN"

Ülkemiz, dünya çalışma saatleri ortalamasında en üst sıralarda yer alıp emek sömürüsünde rekorlar kırarken gelir adaletsizliği ise değil her geçen gün, her saat başı artmakta. Bizler, her sabah daha da yoksullaştığımız bir ülkeye uyanmaktayız. Ancak unutmamalıyız ki ülkemizi emeğiyle var edenler bizleriz. Zam furyasına, iş yerinde yaşadığımız sıkıntılara, işsizliğe, geleceksizliğe karşı bir araya gelmek zorundayız.

Onlar bir avuç, ama örgütlü biz de milyonlar olarak emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmalıyız. İnsanca bir yaşam, bir arada vereceğimiz mücadele ile mümkün ve kaçınılmaz olacaktır. Türkiye İşçi Partisi, yani emeğiyle geçinenlerin partisi, senin partin, üzerimizden kene gibi semiren asalak sürüsüyle mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor ve edecek. Gel, bu mücadeleyi birlikte verelim, bizden çaldıklarını birlikte geri alalım. Zamlar geri alınsın, servet vergisi uygulansın. Vergiler tabana değil, tavana yayılsın."

Basın açıklaması sonrası zamların geri alınması yönünde slogan atan partililer, daha sonra alkışlar eşlinden bölgeden ayrıldı.