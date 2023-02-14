TMB deprem bölgesinin yeniden imarına destek verecek
Türkiye Müteahhitler Birliği deprem bölgesinin yeniden imarına destek vermek için karar aldı. Müteahhitler tarafından yapılacak yeniden imar faaliyetine katkının 4,5-5 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) deprem bölgesinin yeniden imarına destek vermek için karar aldı.
Müteahhitler kamu projelerine ait hakedişlerinin yüzde 1’ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak. Hakedişlerin toplam 450-500 milyar TL olacağı öngörülüyor.
Buradan yola çıkarak müteahhitlerin bölgenin yeniden imarı için yapacağı bağışın 4,5 - 5 milyar TL olması bekleniyor.
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