TMB deprem bölgesinin yeniden imarına destek verecek

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:56

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 11:56

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) deprem bölgesinin yeniden imarına destek vermek için karar aldı.

Müteahhitler kamu projelerine ait hakedişlerinin yüzde 1’ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak. Hakedişlerin toplam 450-500 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Buradan yola çıkarak müteahhitlerin bölgenin yeniden imarı için yapacağı bağışın 4,5 - 5 milyar TL olması bekleniyor.