TMB deprem bölgesinin yeniden imarına destek verecek

Türkiye Müteahhitler Birliği deprem bölgesinin yeniden imarına destek vermek için karar aldı. Müteahhitler tarafından yapılacak yeniden imar faaliyetine katkının 4,5-5 milyar TL’ye ulaşması hedefleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 11:56
TMB deprem bölgesinin yeniden imarına destek verecek
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) deprem bölgesinin yeniden imarına destek vermek için karar aldı.

Müteahhitler kamu projelerine ait hakedişlerinin yüzde 1’ini deprem bölgesinin yeniden imarı için bağışlayacak. Hakedişlerin toplam 450-500 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Buradan yola çıkarak müteahhitlerin bölgenin yeniden imarı için yapacağı bağışın 4,5 - 5 milyar TL olması bekleniyor.


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