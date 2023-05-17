Toplam satışlar yıllık yüzde 35.6 azalırken ipotekli satışlarda bu oran yüzde 32 oldu: Konutu seçim vurdu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 17.05.2023 - 04:00

Türk Lirası’ndaki değer kaybıyla birlikte yatırım aracına dönüşen konutta satışlar bir yıllık rekor seviyelerinin ardından 2023 yılı ile birlikte düşüşe geçti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), Nisan 2023 Konut Satış İstatistikleri’ne göre konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 85 bin 652 oldu. Sektör uzmanlarına göre konut fiyatlarındaki yıllık yüzde 136 artışın yanı sıra, piyasada kesilen kredi muslukları ve seçim belirsizliğinin bu düşüşte ciddi etkisi oldu.

TÜİK verilerine göre konut satışlarında İstanbul 13 bin 944 konut satışı ve yüzde 16.3 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10 bin konut satışı ve yüzde 11.7 pay ile Ankara, 4 bin 960 konut satışı ve yüzde 5.8 pay ile İzmir izledi. Banka kredisi ile satın alınan yani ipotekli konut satışları yıllık yüzde 32 azalışla 21 bin 769’a gerilerken ikinci el konut satışları da yıllık yüzde 39.3 düştü ve 58 bin 700 oldu.

İlk el konut satışı yıllık yüzde 26 azalarak 26 bin 952 olurken yabancılara yapılan konut satışları da yıllık yüzde 60.3 azalmayla 2 bin 557’ye geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 1024 satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı 792 satış ile İstanbul ve 186 satış ile Mersin izledi.

KREDİYLE EV HAYAL OLDU

TÜİK’in verilerini yorumlayan gayrimenkul şirketi MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, konut satışlarındaki düşüş için bayram ve seçim takviminin yanı sıra bankaların parasal sıkılaşma politikasına dikkat çekti. Banka kredisiyle ev almanın artık tarih olduğunu belirten Taş, şunları söyledi:

Konutta fiyatların yanı sıra kredi maliyetleri de yüksek ve kredi yok. Durum böyle olunca artık kredi alıp borçlanarak ev sahibi olmak imkânsıza yakın.

Halihazırda evi, arsası veya arabası olan bunları satıp yeni ev alabiliyor. Orada da hem bayram hem de seçim insanları durdurdu. Türkiye’de çalışma günü başına ortalama 5 bin 500 civarı konut satışı oluyor. Nisanda bayram olduğu için bu gün sayısı düştü.

Ayrıca seçim olunca insanlar ellerindeki malları da satmadı.

YABANCININ KOTASI DOLDU

Konutunu yenilemek isteyenlerin yeni konut almak için seçim sonucunu beklediğini söyleyen Taş, “Yerli alıcı belirsizliğin bitmesini bekliyor. Yatırım için konut alacakları ise yüzde 25 kira zammı sınır korkutuyor. Yatırım iştahını kaçıran bu uygulama sebebiyle kiralık konut sayısında da düşüş görüyoruz. Kiralık piyasasında fiyattan ziyade konut bulunabilirliği de sıkıntı oldu” diye konuştu.

Yabancıya satıştaki düşüşü de değerlendiren Taş, yabancı kotalarının dolduğunu belirterek “Orada bir talep var ama yabancıların yoğun yaşadığı il ve ilçelerde artık satış kotaları doldu ve satış yasaklandı. Yabancıya satışın düşmesindeki en büyük etken budur. Yoksa yabancı talebi hâlâ devam ediyor ama talebin yoğun olduğu yerler doldu. Yabancılar da kotası boş olan yerlere rağbet göstermiyor” dedi. Taş, piyasada konut fiyatların düşmediğini ancak artış trendinin de durduğunu belirtti.