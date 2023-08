Toyota Türkiye 'mükemmellik' ödüllerinde

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:35

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:35

Toyota Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı.

Toyota Türkiye, 2023 Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri'nde 'Yetenek Yönetimi Ödülleri' kategorisinde 'Gold' ödülün sahibi oldu.

TOYOTA TÜRKİYE KURUM KÜLTÜRÜ

Yetenekler tarafından en çok tercih edilen şirketlerden biri olma ve yetenekleri elde tutma konusunda her geçen gün çalışanlarına yeni programlar sunan Toyota Türkiye, kurum kültürünü ileriye taşımaya ve çalışanlarının kendilerini her alanda geliştirmelerine, aynı zamanda 'insana saygı' felsefesiyle her adımda 'değerli' hissetmelerine, çalışanların en özel anlarında yanlarında olmaya ve başarıları birlikte kutlamaya özen gösteriyor.

Tüm çalışanlarının 'Toyota yolculuğunda' gelişimlerine ortak olmayı hedefleyen Toyota Türkiye, 2022'de takdir ve ödüllendirme yolculuğunu dijital platforma da taşıdığı 'Arigato' sayesinde anlık teşekkür ve ödüllendirmelerle çalışan bağlılığını artırırken, aynı zamanda şirket içerisindeki teşekkür kültürünü yaygınlaştırarak çalışanların motivasyonunu da yükseltmeyi başardı.

TOYOTA SATIŞ PERFORMANSI!

Verilen bilgiye göre, Brandon Hall Group HCM Mükemmellik Ödülleri, 30 yılı aşkın süredir 10 milyondan fazla çalışan ve yöneticinin gelişimini etkileyen, öğrenme ve gelişim, yetenek yönetimi, liderlik gelişimi, yetenek kazanımı, insan kaynakları, satış performansı, çeşitlilik, eşitlik ve dahil etme ve iş mükemmelliğinin geleceği alanlarındaki girişimler için en iyi uygulamaları tanıyan, küresel iş dünyasındaki en prestijli ödüllerden biri olurken, Brandon Hall Group, başvuru yapan programları iş ihtiyaçlarına uygunluk, program işlevselliği, entegrasyon, yaratıcılık ve ölçülebilir faydalar gibi birçok noktada kapsamlı şekilde inceliyor.

Toyota Türkiye'nin 'Takdir ve Ödüllendirme Yolculuğu' programı da deneyimli sektör uzmanları, Brandon Hall Group analistleri ve yöneticilerden oluşan bir panel tarafından değerlendirilerek 'Gold' ödüle layık görüldü.