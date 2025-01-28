Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:15

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:15

Merkez Bankası'nın Aralık ve Ocak ayında peş peşe faizi düşürmesinin ardından TÜİK'ten gelecek rakamlar merak ediliyor. Peki, TÜİK 2025 Ocak enflasyonunu açıklandı mı? TÜİK 2025 Ocak enflasyonunu ne zaman açıklayacak?

TÜİK OCAK ENFLASYON VERİLERİNİ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Ocak ayı enflasyon rakamları 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

TÜİK 2024 ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 44,38, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,52 olarak kayıtlara geçti.