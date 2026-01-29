TÜİK ekonomik güven verilerini açıkladı: 2026’nın ilk ayında değişim yok!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki ayla aynı kalarak 99,4 değerini aldı. Aralık 2025’te de 99,4 olarak ölçülen endeks, aylık bazda değişim göstermedi.

TÜKETİCİ GÜVENİ SINIRLI ARTIŞ GÖSTERDİ

Ocak ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerine yükseldi. Aralık 2025’te bu endeks 83,5 seviyesinde bulunuyordu. Aylık değişim oranı Aralık’ta yüzde -1,8 olarak kaydedilmişti.

REEL KESİM GÜVENİ GERİLEDİ

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi Ocak 2026’da yüzde 0,7 oranında azalarak 103,0 seviyesine indi. Aralık 2025’te 103,7 olan endeks, önceki ayda yüzde 0,5 oranında artış göstermişti.

HİZMET SEKTÖRÜNDE GÜVEN ARTTI

Hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 1,3 oranında artarak 113,8 değerini aldı. Aralık 2025’te 112,3 olan endeks, önceki ayda yüzde 0,4 oranında yükselmişti.

PERAKENDE VE İNŞAAT SEKTÖRLERİNDE FARKLI SEYİR

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak 2026’da bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında azalarak 112,6 seviyesine geriledi. Bu endeks Aralık 2025’te 115,4 olarak ölçülmüş ve aylık bazda yüzde 1,1 artış kaydetmişti.

İnşaat sektörü güven endeksi ise Ocak ayında yüzde 1,5 oranında artarak 85,7 değerine yükseldi. Aralık 2025’te 84,5 olan endeks, önceki ayda yüzde -0,5 oranında düşüş göstermişti.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ AYLIK DEĞİŞİM GÖSTERMEDİ

Tablo verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık 2025’te 99,4 (revize) olarak ölçülürken, Ocak 2026’da da aynı seviyede kaldı. Endeksin bir önceki aya göre değişim oranı Ocak ayında yüzde 0,0 olarak gerçekleşti.