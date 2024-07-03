'TÜİK elini cebimizden çek'

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:07

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:07

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Yeşildağ, Birleşik Kamu-İş Genel Sekreteri Özgür Aras, Birleşik Kamu-İş Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük, Birleşik Kamu-İş Genel Örgütlenme Sekreteri Şükrü Balun, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı ve MYK üyesi Mücahit Dede, Birleşik Kamu-İş Ankara İl Başkanı Doğan Dağdelen, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, bağlı sendikaların MYK üyeleri, Şube Başkanları ve üyeleri TÜİK binası önünde protesto eylemi gerçekleştirdi. Konfederasyon üyeleri adına basın açıklaması yapan Yeşildağ, “Hükümetin yanlış politikalardaki ısrarı nedeniyle ülkemizin içine itildiği ekonomik kriz, günden güne ağırlaşmakta, bu acı gerçek ise tepeden söylenen yalanlarla bastırılmaya çalışılmaktadır. Çok uzun süredir; bir çeşit yalanları ayarlama enstitüsü gibi çalışan TÜİK de halkın cebinden yapılan soygunun başlıca aracı olmaya devam etmektedir” dedi.