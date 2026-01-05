TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Ocak ayı kira artış oranı belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.01.2026 10:31:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından ocak ayı kira artış oranı belli oldu.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ocak ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aralık ayında aylık yüzde 0.89, yıllık bazda ise yüzde 30.89 olarak açıklandı. 

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 34.88 olarak belirlendi. Buna göre ocak ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 37,15 seviyesindeydi.

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor. Böylece aralık ayı verileriyle birlikte ocak ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 34.88 olarak uygulanacak.

