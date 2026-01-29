TÜİK işsizlik verilerini açıkladı: İş arayan sayısı azaldı, çalışma saati yükseldi!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,8 puanlık düşüşle yüzde 7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,3, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,1 SEVİYESİNDE KALDI

Aralık ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 42 bin kişi azalarak 32 milyon 685 bin kişiye geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise değişmeyerek yüzde 49,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,8, kadınlarda yüzde 31,7 olarak kaydedildi.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI DÜŞTÜ

İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık düşüşle yüzde 53,2 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 71,3, kadınlarda ise yüzde 35,5 olarak hesaplandı.

GENÇ İŞSİZLİĞİNDE SON DURUM

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 14,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda yüzde 18,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ YÜKSELDİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 saat artarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı Aralık 2025’te bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 seviyesine indi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1 olurken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,5 olarak tahmin edildi.