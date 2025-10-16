TÜİK konut satış istatistikleri açıklandı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'den ev aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 artarak 150 bin 657 oldu. Satışların en fazla olduğu iller İstanbul 24 bin 119, Ankara 13 bin 417 ve İzmir 8 bin 544 olarak gerçekleşti. En az satış yapılan iller ise Ardahan 70, Bayburt 117 ve Tunceli 142 oldu.

OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KONUT SATIŞLARI

Ocak-eylül döneminde konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 artarak 1 milyon 128 bin 727’ye ulaştı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Eylül ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,4 artarak 21 bin 266 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 14,1 olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde ipotekli konut satışları yüzde 76 artarak 162 bin 493’e yükseldi. Bu dönemde 4 bin 978 ipotekli konut ilk el olarak satıldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİNDE DURUM

Diğer konut satışları eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 129 bin 391 oldu ve toplam satışların yüzde 85,9’unu oluşturdu. Ocak-eylül döneminde diğer satışlar yüzde 13 artarak 966 bin 234’e ulaştı.

İLK VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI

İlk el konut satışları eylülde yüzde 5 artışla 47 bin 117 oldu ve toplam satışların yüzde 31,3’ünü oluşturdu. Ocak-eylül döneminde ilk el satışları yüzde 13,9 artarak 342 bin 641’e yükseldi.

İkinci el konut satışları ise eylülde yüzde 7,8 artarak 103 bin 540 oldu ve toplam satışların yüzde 68,7’sini oluşturdu. Ocak-eylül döneminde ikinci el satışlar yüzde 21,6 artışla 786 bin 86’ya ulaştı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI

Eylülde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak bin 867 oldu. İstanbul 744, Antalya 557 ve Mersin 124 konutla yabancılara en çok satış yapılan iller oldu. Ocak-eylül döneminde yabancılara satışlar yüzde 12,6 azalarak 14 bin 944’e düştü.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE SATIŞ

Eylül ayında yabancılara yapılan konut satışında en yüksek payı Rusya Federasyonu vatandaşları aldı (267 konut). Bunu İran (202 konut) ve Irak (146 konut) vatandaşları izledi.