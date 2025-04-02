TÜİK personel kaybından şikayetçi: Nitelikli çalışanlar özel sektöre gidiyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

TÜİK’in 2024 Faaliyet Raporu’nda, “kurumsal kabiliyet ve kapasitenin değerlendirilmesi” bölümünde, kurumun görev ve yetkileri doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların etkinliğini, kalitesini ve kapasitesini doğrudan etkileyen kurumsal ya da bölgesel kaynaklı “üstünlükler ve zayıflıklara” yer verildi. “Zayıflıklar” sıralanırken, personel konusunda da değerlendirmeler yapıldı.

YETİŞEN AYRILIYOR

Kurumdaki “zayıflıklar” şöyle sıralandı:

* Nitelikli personelin istihdamı konusunda özel sektör ile rekabet edilememesi.

* Kurum çalışmaları hakkında dezenformasyonun yaygın olması.

* Bilişim teknolojileri ve uygulamaları konusunda yeterli sayıda yetkin personele sahip olmaması,

* İdari kayıt kullanımı sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında istatistiki veriyi işleyecek personeller ile iletişim sorunlarının yaşanması.

* Kurumda görev yapan personelin yetiştirildikten sonra çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılması.

EN ÖNEMLİ NOKTA

Raporda, “üstünlükler” ve “zayıflıklar” başlıkları altında listelenen değerlendirmeler göz önüne alındığında en önemli noktalardan birinin personel istihdamının iyileştirilmesi olduğunun söylenebileceği belirtildi.

YETİŞMİŞ PERSONEL KAYBI

Raporda, şöyle denildi:

“Sürdürülebilir bir yapının oluşturulması ve sürekli değişen bilişim teknolojisine yetişebilmek için personel yedekleme politikasının belirlenerek yetişmiş veya yetiştirilmek üzere personel teminine, gerekli oryantasyon ve eğitim programlarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Birim görev ve sorumlulukları alanındaki konuların, personel tarafından çok benimsenmesi ve hevesle çalışılması olumlu bir durum oluştururken aynı zamanda bu alanlarda özel sektördeki çalışanlara sağlanan imkânlarla kamuda rekabet edilemediği için yetişmiş personel kaybının devam etmesi ihtimali yüksek görülmektedir.”

Yapılması planlanan yeni çalışmaların nitelikli teknik personel ve güçlü bir teknik altyapı da gerektirdiğine işaret edilen raporda, “Kendi çalışmalarımızın yanı sıra dış paydaşlara teknik desteğin verilebilmesi için yetkin personel sayısının artırılması, özellikle gelecekte artacak iş yükü dikkate alındığında ihmal edilmemesi gereken bir konudur” denildi.

YETENEKLİ ÇALIŞANLAR ELDE TUTULMALI

Raporda, yapay zeka ve büyük veri konularında uzmanlaşmış personelin kuruma kazandırılması, mevcut personelin bu alanlarda yetkinlik kazanması ve yetenekli çalışanların elde tutulması için önlemler alınması gerektiği vurgulandı. Hem ilgili alanlarda yurtiçi ve yurtdışı eğitimlerle yetkin insan kaynağı yetiştirilmesi hem de nitelikli personel sayısının arttırılmasının son derece önem taşıdığı kaydedildi.