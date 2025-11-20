TÜİK'ten üç kritik veri: Tüketici güveni artarken, üretici fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor!

Türkiye İstatistik Kurumu kasım, ekim ve eylül dönemlerine ilişkin üç önemli ekonomik göstergeyi yayımladı. Veriler, tüketiciden üreticiye uzanan geniş bir alanda fiyatlar ve beklentilerde devam eden artış eğilimine işaret etti.

T ÜKET İCİ G ÜVEN İ KASIMDA ARTTI

TÜİK ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yürüttüğü tüketici eğilim anketine göre tüketici güven endeksi, ekimde 83,6 seviyesindeyken kasım ayında yüzde 1,6 artışla 85,0 oldu.

YD- ÜFE EK İMDE YILLIK Y ÜZDE 28,75 ARTTI

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,90, yıllık bazda ise yüzde 28,75 oranında yükseldi. Sektörel veriler madencilik ve taş ocakçılığında yıllık yüzde 32,78, imalatta yüzde 28,68 artış olduğunu ortaya koydu. Ana sanayi gruplarında yıllık değişimler ara mallarında yüzde 25,85, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 35,80, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 36,17, enerjide yüzde 14,35 ve sermaye mallarında yüzde 27,64 artış yönünde gerçekleşti.

TARIM-GFE EYL ÜLDE YILLIK YÜZDE 34,60 ARTTI

Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,16, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,60 artış gösterdi. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yıllık yüzde 36,01, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 26,60 yükseldi. Alt gruplarda yıllık en yüksek artış yüzde 56,97 ile veteriner harcamalarında olurken, aylık en yüksek artış yüzde 6,76 ile tohum ve dikim materyalinde gerçekleşti.