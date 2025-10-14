TÜİK verileri açıklandı: İthalat ve ihracat verileri belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dış ticaret endekslerini yayımladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artış gösterdi. Endeks, gıda, içecek ve tütün sektöründe yüzde 8,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 yükselirken yakıtlarda yüzde 3,8 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

Aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 4,8 azaldı. Alt gruplarda gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, yakıtlarda yüzde 1,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 düşüş görüldü.

İTHALAT ENDEKSLERİ

İthalat birim değer endeksi yıllık bazda yüzde 0,5 artarken, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,3, imalat sanayisinde yüzde 1,6 artış kaydedildi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 9,4 azalış gözlendi. İthalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 4,5 azaldı; gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde yüzde 10,8, imalat sanayisinde yüzde 1,5 azalış, yakıtlarda ise yüzde 0,5 artış görüldü.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi Temmuz 2025’te 157,4 iken Ağustos’ta yüzde 2,8 azalarak 152,9 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış seride ise yıllık bazda yüzde 0,9 düşüşle 146,1 olarak kaydedildi. İthalat miktar endeksi Temmuz’da 122,7 iken Ağustos’ta yüzde 7,2 azalarak 113,8’e geriledi; yıllık bazda yüzde 4,5 azalışla 109,6 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Ağustos 2024’te 88,5 iken Ağustos 2025’te 2,8 puan artışla 91,3’e yükseldi.