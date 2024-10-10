Gizlenen enflasyon verileri mahkemede: TÜİK'e savunma yapması için 1 ay mühlet! Anayasaya aykırılık vurgusu...

Yayınlanma: 10.10.2024 - 12:49

Güncelleme: 10.10.2024 - 12:49

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) enflasyon hesaplamalarında kullandığı tüm bilgi ve belgelerin mahkemeye sunulmasını istedi. TÜİK çalışanları, belirtilen süre içinde yanıt vermezse cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

EMEKLİLER VE ÇALIŞANLAR İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Düşük enflasyon verileri nedeniyle açlık ve yoksullukla mücadele eden milyonlarca emekli ve çalışana yönelik olarak, Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından TÜİK aleyhine açılan dava sonucunda mahkemeden önemli bir karar çıktı. Sözcü'de yer alan habere göre mahkeme, TÜİK’ten savunma alınmasını ve enflasyon hesaplamasında kullanılan tüm belge ve bilgilerin mahkemeye iletilmesini kararlaştırdı.

30 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Mahkeme oy birliğiyle aldığı karar gereği TÜİK’e savunma yapması ve belgeleri sunması için 30 gün süre tanıdı. Davayı açan Çilesiz, bu kararı "Emekli ve çalışanlar için güzel bir haber" olarak değerlendirdi. Çilesiz, maaş artışlarında referans alınan TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonun altında olduğunu belirterek, bu yılın ilk altı ayındaki enflasyonun yeniden hesaplanmasını talep etmiş, TÜİK'ten yanıt alamayınca dava açma yoluna gitmişti.

DETAYLI AÇIKLAMA VE BELGELERİN SUNULMASI

Mahkeme, TÜİK’ten tüm iddialara yanıt verecek şekilde detaylı bir açıklama yapmasını ve dava konusuyla ilgili bilgi ve belgeleri 30 gün içinde sunmasını istedi. Çilesiz, açtığı davada yürütmenin durdurulması talebinde de bulunmuştu. Mahkeme, bu talebi, TÜİK’in ilk savunması alındıktan veya savunma süresinin sona ermesinin ardından incelemeye karar verdi. Ayrıca, mahkeme, TÜİK’in gerekli savunmayı ve belgeleri süresi içinde sunmaması durumunda mevcut bilgi ve belgelere göre karar verilebileceğini bildirdi.

ANAYASAL SUÇ İHLALİ

Seyfettin Çilesiz’in avukatı Ali Erdem Gündoğan, davalı TÜİK’in mahkeme kararını tartışma, eleştirme veya değiştirme hakkına sahip olmadığını vurgulayarak, kararın yerine getirilip getirilmemesi konusunda herhangi bir seçim hakkının bulunmadığını belirtti. Gündoğan, “TÜİK, mahkemenin ara kararını yerine getirmediği takdirde anayasal suç işlemiş olur. Kararı uygulamayan TÜİK çalışanları, Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uyarınca cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Gündoğan, TÜİK’in enflasyon hesaplamalarında kullandığı tüm bilgi ve belgelerin bağımsız bilirkişiler tarafından inceleneceğine de dikkat çekti.