Tüketim düşünce bedava olacak!

Yayınlanma: 02.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2023 - 04:00

Buna göre, kullanımın azaldığı 24 Nisan tarihinden 31 Mayıs tarihine kadar kesilecek ilk faturadan doğalgaz bedeli alınmayacak. Bunun yanı sıra bir yıl boyunca bu kullanıcıların faturalarından 25 m3’lük tüketim için ücret alınmayacak. Bu kullanımların bedeli ise Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten BOTAŞ’a ödenecek. İnceleme işlemleri ise Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirilecek. Görevlendirme bedeli ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden yapılmış bulunan ödemeler arasında fark bulunduğu tespit edilirse taraflar yükümlülüklerini faizsiz olarak yerine getirecek.

Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz tahsil edilen faturalar varsa iptal edilerek ödenen tutarın iade edileceğini belirtti. Yılmaz, “Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğalgaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek” dedi.