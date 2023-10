Tuncay Özilhan: Cumhuriyetimiz adımların en büyüğü

Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:12

Güncelleme: 29.10.2023 - 12:13

Tuncay Özilhan, Atatürk’ün; “Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz” sözleriyle benimsediği gibi gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmayı önemsediklerini vurgulayarak bunun için sürdürülebilirliğin her işin merkezine alınması ve faaliyette bulunulan her alanda değer katmak hedefiyle çalışılması gerektiğini söyledi.

Tuncay Özilhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını hep birlikte büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi paylaştı:

Vatan uğruna Atamızın önderliğinde milletçe verilen büyük bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan Cumhuriyetimiz Türk devletini çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarma yolunda atılmış adımların en büyüğüdür. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda temelleri atılan Cumhuriyetimiz, siyaset, hukuk, eğitim, kültür, sanat, ekonomi vb. pek çok alanda yapılan köklü devrimlerle şekillendi. İnsan yaşamına ve toplumsal düzene aklın ve bilimin öncülüğüyle yön verilirken, ulusal birlik ve bütünlüğün sürdürülebilir kılınması amaçlandı. Sosyal ve iktisadi kalkınmanın önü açılarak her zaman güçlü olacak bir Türkiye’nin inşa edilmesi için çalışıldı.

70 yıllık geçmiş

Temelleri 1950 yılında atılan Anadolu Grubu, 70 yılı aşan geçmişiyle Cumhuriyetin 100 yıllık tarihinin dörtte üçüne şahitlik etmiş, Cumhuriyet’le birlikte büyümüş dev bir yapı. Bugün19 ülkede 80’e yakın şirket, 86 üretim tesisi, 6 Ar- Ge merkezi ve 95 bin çalışanla 7 farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Rakamsal verilerimiz, üretim gücümüz, geliştirdiğimiz ve içinde yer aldığımız projelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri konumundayız. AB InBev, The Coca- Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Kohler, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarında dünyanın önde gelen isimleri olan markalar ve şirketler tarafından tercih edilen uluslararası bir iş ortağı olarak ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bizleri bugüne taşıyan süreçte, Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı’na da tanıklık etmiş olan kurucularımız İzzet Özilhan ve Kâmil Yazıcı, Cumhuriyet ilkelerini her daim kendilerine yol haritası olarak belirlediler. Ulu önder Atatürk’ün “en büyük hazine” olarak adlandırdığı Anadolu’yu odağımıza alarak toplumumuza, Anadolu insanına daha iyisini sunma hedefleri, bugün bizlere yol gösteren kurucu felsefe ve değerlerimize şekil verdi. Cumhuriyet ilkeleriyle aynı çizgide şekillenen değerlerimiz bizler için her zaman bir kılavuz görevi gördü ve görmeye devam edecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, demokratik bir toplumun temellerini atarken her bireyin düşünce ve isteklerinin eşit olduğu inancıyla hareket etti. Biz de kurucu felsefemiz “Ortak Akıl” ile çeşitliliğin gücüne ve tüm paydaşların sesini dinleyerek ortak karar almanın önemine inanıyoruz. Adil ve eşitlikçi bir yaklaşım, olmazsa olmazımız. Cumhuriyet ruhunun bizlere öğrettiği vizyoner bakış açısıyla, girişimci bir ruhla yenilikleri her daim özümseyerek değişime öncülük ediyoruz. Dünyadaki dönüşüme hazır olmak ve yenilikleri cesurca kucaklayarak toplumumuzu ileri taşıyan güç olmak bizi farklı kılan özelliğimiz. Hız kesmeden devam ettiğimiz inovasyon ve verimlilik odaklı yatırımlarımızla ekonomiye ve paydaşlarımıza değer katmaya odaklanıyoruz. Her zaman toplumu, çevreyi, bu toprakların tüm değerlerini gözetecek işler yapmamız gerektiğinin bilinciyle ve sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. Atatürk’ün; “Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz” sözleriyle benimsediği gibi gelecek nesle daha iyi bir dünya bırakmayı önemsiyoruz. Bunun için de sürdürülebilirliği her işimizin merkezine almalı ve faaliyette bulunduğumuz her alanda değer katmak hedefiyle çalışmalıyız.

“Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız” olarak Cumhuriyet değerlerinin, hepimiz için aydınlık bir gelecek yolunda önemine yürekten inanıyoruz. Hep beraber Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına emin adımlarla ilerlerken bu değerlere tüm varlığımızla sahip çıkmalıyız. Ortak değerlerle, ortak bir gelecek vizyonuna sahip olmanın birleştirici gücüyle Türkiye Cumhuriyeti daha nice yüzyıllara güçlü bir şekilde erişecektir.