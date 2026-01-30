TÜRK-İŞ Ocak 2026 verilerini açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti 3 bin TL aştı!

TÜRK-İŞ, Ocak 2026 dönemine ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Konfederasyonun 30 Ocak 2026 tarihli açıklamasında, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin açlık sınırındaki artışa dikkat çekildi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA YÜKSELİŞ

TÜRK-İŞ verilerine göre ocak ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 31 bin 224 TL olarak hesaplandı. Aynı dönemde yoksulluk sınırı 101 bin 706 TL’ye yükselirken, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 40 bin 541 TL oldu.

Bir önceki ayda açlık sınırı 30 bin 143 TL, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 TL seviyesinde bulunuyordu.

“MUTFAK ENFLASYONU” ARTIŞ GÖSTERDİ

Konfederasyonun açıkladığı verilere göre, Ocak 2026 itibarıyla “mutfak enflasyonu” aylık bazda yüzde 3,58 olarak gerçekleşti. Gıda harcamalarındaki artışın son 12 aylık değişim oranı yüzde 41,08 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 39,79 olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET VURGUSU

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücretin sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ve insan onuruna yakışır bir yaşam hakkı esas alınarak belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Artan yaşam maliyetleri karşısında mevcut ücretlerin yetersiz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki farkın giderek derinleştiği ifade edildi.