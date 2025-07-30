TÜRK-İŞ'ten grev kararı: 'Devlet verdiği sözü tutacak!'

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025 ve 2026 yıllarındaki ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Görüşmelerden sonuç alamayan işçiler TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde bir araya gelerek sloganlar atmaya başlarken "Şimşek elini cebimizden çek", "İş emek yoksa barış da yok", "Gemileri yaktık geri dönüş yok" sesleri alanda yükseldi.

MADEN İŞÇİLERİNDEN DESTEK

Genel merkez önüne gelen maden işçileri de baretlerini yere vurarak protestoya katıldı.

Genel merkez önünde basın açıklaması yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay şöyle konuştu:

"Bu ülkede memnun olanlar var mı? Var. Bu Maliye Bakanı'ndan kim razı? Patronlar razı. İşçi razı değil, emekli razı değil."

'DEVLET VERDİĞİ SÖZÜ TUTACAK'

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın geçen haftaki toplantıda not aldığı zam teklifini eleştiren Atalay teklif belgesini paylaşarak rakamların işçiye hakaret niteliğinde olduğunu vurguladı ve "Devlet verdiği sözü tutacak!" ifadelerini kullandı.

Grev kararı alan TÜRK-İŞ'in 500 kuruma grev ilanı asması bekleniyor.

Sözleşme görüşmeleri kapsamında dün Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile işçi kesimi arasında sürpriz bir görüşme daha yapıldı.

Görüşmede, ilk altı ay için yüzde 24 teklif edilirken ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için ise yüzde 6'lık zam teklifleri yapıldı.

Altı aylık dönemlerde enflasyonun bu oranların üzerinde çıkması halinde aşan kısmın ücret zammı oranına ilave edilmesi önerildi.