Türk yatırımcıların yeni adresi belli oldu: Yurtdışı gayrimenkul satışlarında dev artış!

Türklerin yurtdışı gayrimenkul alımları hız kesmeden artıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, yurtiçi yerleşikler ağustos ayında yurtdışında nette 288 milyon dolarlık gayrimenkul alımı yaptı. Bu tutar, aylık bazda şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu.

Son 12 aylık dönemde de yurtdışı gayrimenkul alımları ilk kez 2,5 milyar dolar eşiğini geçerek 2 milyar 562 milyon dolara ulaştı. 2024 yılında 2 milyar 153 milyon dolarla kırılan rekor, 2025’te yeniden aşıldı.

2019’da yalnızca 196 milyon dolar olan yurtdışı gayrimenkul alımları, pandemi sonrasında ivme kazandı. Bu yatırımların büyük kısmını konut alımları oluşturuyor.

Yabancıların Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları ise ağustosta 202 milyon dolar olurken, son 12 aylık dönemde 2 milyar 217 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

TÜRKLERİN GAYRİMENKUL ROTASI DEĞİŞİYOR

Uzmanlar, Türkiye’deki yüksek konut fiyatları, artan kredi faizleri, yatırım geri dönüş süresinin uzaması ve sektöre yönelik hukuki düzenlemelerin yarattığı belirsizliklerin, Türk yatırımcıları yurtdışına yönlendirdiğini ifade ediyor.

Resmi olarak ülke bazında veri açıklanmasa da yatırım trendleri ve sektör temsilcilerinin değerlendirmeleri, Yunanistan ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) son yıllarda öne çıktığını gösteriyor.

TCMB verileri, Türklerin gayrimenkul dahil doğrudan yatırımlarının üç yılda Yunanistan’da 61 milyon dolardan 1 milyar dolara, BAE’de ise 743 milyon dolardan 1 milyar 627 milyon dolara yükseldiğini ortaya koyuyor.

ALTIN VİZE İLGİSİ ARTIYOR

Yunanistan’da en az 250 bin Euro’luk gayrimenkul alımıyla oturum izni veren “altın vize” programına Türk yatırımcıların ilgisi giderek büyüyor.

Yunanistan’ın Ekathimerini gazetesinde yer alan habere göre, “altın vize” programı kapsamında ilk onayı alan Türk vatandaşlarının sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 152 artarak 2449’a yükseldi.