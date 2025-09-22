Otomotiv pazarında ithal otomobillerdeki yükselişin önüne geçmek için yeni vergi düzenlemesi yapıldı. Resmi Gazete’deki karara göre Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek gümrük vergisi uygulanacak. Peki, Türkiye'nin hangi ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) var? Serbest Ticaret Anlaşması nedir?

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NEDİR?

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA), ülkelerin birbirleriyle imzaladıkları ve aralarındaki ticareti arttırmak için karşılıklı olarak ihracatın önündeki engelleri kaldırdıkları ikili anlaşmalardır. Böylelikle STA’ya taraf olan ülkelerin üreticileri birbirleriyle eşit şartlarda rekabet edebilmekte ve STA’ya taraf olan ülkelerin uluslararası rekabet gücü artmaktadır.

TÜRKİYE'NİN HANGİ ÜLKERLERLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI VAR?

Ülkemizin hali hazırda 23 ülke ile (EFTA ((İsviçre, Norveç, İzlanda, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Morityus, Güney Kore, Malezya, Moldova, Faroe Adaları, Singapur, Kosova, Venezuela, Birleşik Krallık ve BAE) STA’ları yürürlüktedir. Daha ayrıtıılı bilgi için Ekonomi Bakanlığı’nın internet sitesi ziyaret edilebilir.

TÜRKİYE'NİN HANGİ ÜLKERLERLE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YOK?

Türkiye'nin geçmişte ve günümüzde otomobil/ticari araç ithal ettiği Çin, Japonya, ABD, Güney Afrika ve Meksika gibi ülkeler ile arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmuyor.