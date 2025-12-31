Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden yeni yıl mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin paylaşım yaptı.

Yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk, hoşgörü ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, "TOBB ailesi olarak, 2026 yılında da Türkiye ekonomisine değer katmaya, çalışmaya, üretmeye, ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. İki sevincimizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 48 yeni okulumuzu ve 1000 deprem konutunu bitirmenin gururunu yaşadık. TOBB olarak, 81 ilimizi ve 160 ilçemizi eğitim tesisleriyle donatıyoruz. 2025'te 48 yeni okulumuz öğrencilerimizle buluştu. Böylece yaptığımız toplam eğitim tesisi sayısı 243'e ulaştı. 7 okulumuzun inşaatı sürüyor, 57 okulumuz ise projelendirme aşamasında. Tüm okullarımız bittiğinde 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

6 ŞUBAT DEPREMİ MESAJI

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un, 367 oda ve borsa ile 6 Şubat 2023 depremlerinin ilk anından itibaren bütün imkânlarıyla depremzedelerin yanında olduğunu söyledi.

Afet bölgesine destek verdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"TOBB olarak depremden etkilenen illerimiz için başlattığımız 'Türk İş Dünyası Konut Seferberliği Kampanyası' kapsamında 1000 kalıcı konut projemizin sonuna yaklaştık. 750 konutun kuraları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından noter huzurunda çekildi. Kalan 250 konutun kuraları ise en kısa sürede gerçekleştirilecek. Afet konutlarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."