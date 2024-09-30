Türkiye'nin temmuz ayı petrol ihracat verileri açıklandı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 12:12

Güncelleme: 30.09.2024 - 12:12

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 8,19 artarak 2 milyon 615 bin 90 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,33 azalışla 1 milyon 250 bin 26 tona geriledi.

İthalatın kalan kısmını, havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,15 artarak 4 milyon 335 bin 611 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 1 milyon 582 bin 473 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 387 bin 115 tonla Irak ve 214 bin 847 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan yurtiçi benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,87 artarak 461 bin 469 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 11,91 azalarak 2 milyon 338 bin 59 tona düştü.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8 azalarak 2 milyon 967 bin 659 ton olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 13,5 ARTTI

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,86 artarak 538 bin 318 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 48,4 artışla 165 bin 177 tona yükseldi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 66,7 artarak 13 bin 219 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 33,3 azalarak 31 bin 19 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 13,5 artışla 1 milyon 145 bin 231 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,33 artarak 1 milyon 355 bin 874 tona çıktı.

Benzin türleri üretimi yüzde 6,26 artarak 471 bin 173 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 10,32 artarak 620 bin 238 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 48,9 artışla 141 bin 10 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 3,5 artarak 3 milyon 264 bin 777 tona çıktı.