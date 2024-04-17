Türklerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı belli oldu

Yayınlanma: 17.04.2024 - 11:47

Güncelleme: 17.04.2024 - 11:47

TÜİK 2022 yılına ait Yurt Dışında Kontrol Edilen Girişim İstatistikleri'ni açıkladı.

Yurt dışında kontrol edilen girişim istatistiklerine göre, Türkiye'de yerleşik girişimlerin yurt dışında kontrol ettiği girişim sayısı 2021 yılında 2 bin 354 ve 2022 yılında 2 bin 578 oldu.

Bu girişimler 2021 yılında 74 milyar 651 milyon dolar, 2022 yılında ise 89 milyar 290 milyon dolar ciro elde etti.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında faaliyete göre oluşan ciro toplamında ilk sırada ticaret; sonra sırasıyla sanayi, inşaat ve hizmet faaliyetleri yer aldı. Yurt dışında ticaret faaliyeti gösteren girişimler toplam 38 milyar 999 milyon dolar ciro elde etti.

Ciro toplamında ikinci sırada yer alan sanayi faaliyetinde 27 milyar 204 milyon dolar; üçüncü sıradaki inşaat faaliyetinde 11 milyar 812 milyon dolar ve son sıradaki hizmet faaliyetinde ise 11 milyar 275 milyon dolar ciro elde edildi.

Yurt dışında kontrol edilen girişimlerin 903'ü hizmet, 821'i ticaret, 508'i sanayi ve 346'sı ise inşaatta faaliyet gösterdi.

EN YÜKSEK PAY AVRUPA'DA

Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri 2022 yılında girişim sayısında yüzde 37,7 pay ile birinci sırada, ciroda yüzde 28,9 pay ile ikinci sırada yer aldı. Diğer Avrupa ülkeleri ise yüzde 29,9 pay ile ciroda ilk sırada, yüzde 20,6 pay ile de girişim sayısında ikinci sırada yer aldı.

Yakın ve Orta Doğu ülkeleri cirodan aldığı yüzde 14,7 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Girişim sayısında üçüncü sırayı payı yüzde 13,9 olan Diğer Asya ülkeleri aldı. Çalışanlar sayısında yüzde 33,1 ile en büyük paya sahip olan Diğer Avrupa ülkeleri, personel maliyetinde de yüzde 32,9 ile ilk sırada yer aldı. Personel maliyetinde ikinci büyük payı yüzde 27,3 ile Avrupa (AB27+EFTA) ülkeleri aldı.

EN ÇOK GİRİŞİM ALMANYA'DA

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısının en yüksek olduğu ülke 2022 yılında 249 girişim ile Almanya oldu. Almanya'da kontrol edilen girişimlerin 2022 yılında elde ettiği ciro 2 milyar 881 milyon dolar iken bu girişimlerde çalışanlar sayısı 6 bin 44 ve personel maliyeti 340 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık 2022 yılında 12 milyar 699 milyon dolar ile yurt dışı girişimlerden sağlanan cironun en yüksek olduğu ülke oldu. Birleşik Krallık'ta kontrol edilen girişimlerin sayısı 121 olup bu girişimlerde çalışanlar sayısı 8 bin 568, personel maliyeti ise 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışında kontrol edilen girişim sayısı açısından 174 girişim ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ikinci olurken, 154 girişim ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada yer aldı. Ciroda ise 8 milyar 367 milyon dolar ile Rusya Federasyonu ikinci, 6 milyar 806 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü sırada yer aldı.