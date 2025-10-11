TÜRSAB'ın Bölge Temsil Kurulu seçimlerini kazananlar mazbatalarını aldı

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB'ın Bölge Temsil Kurulu Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, seyahat acenteleri, sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Türkiye'nin 34 farklı noktasında 1-7 Ekim'de yapılan BTK seçimlerinde kazanan adaylar ve yönetimlere giren temsilciler belli olurken, etkinlikte mazbatalar sahiplerine takdim edildi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, etkinlikte yaptığı konuşmada bulundu. Bağlıkaya, 5 bini aşkın seyahat acentesinin seçimlerde oy kullandığını vurgulayarak, "Daha önceki seçimlerde görülmemiş büyüklükteki bu seçim katılımı üyelerimizin TÜRSAB'a verdikleri önemin de ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi. Hemen her bölgemizde birden çok adayın göreve talip olması da TÜRSAB'daki demokratik anlayışın bir yansıması oldu" şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, Türk turizmini daha da ileri taşıyacak yeni projelere, yenilikçi fikirlere imza atılacak yeni bir döneme odaklanma zamanının geldiğine dikkati çekerek, "Her bir ferdi ile bu kocaman aileyi birlikte bir arada tutma görevi ise hepimize düşüyor. Birlikte çalışacağız, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Birlikte üreteceğiz, birlikte büyüyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki TÜRSAB’ın gücü üyelerinden, üyelerinin gücü de TÜRSAB’dan gelir" diye konuştu.