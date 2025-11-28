Uzman isimden yeni asgari ücret tahmini!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücrete ne kadar zam geleceği ve sendikalarla toplantı tarihleri hakkında açıklamalarda bulundu.

TOPLANTILAR ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Prof. Dr. Cem Kılıç, aralık ayının ilk haftasında toplantı beklendiğini belirterek, "Bunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimlendirecektir. Bakanlık, hem Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'na (TİSK) hem de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) toplantı çağrısında bulunacaktır" dedi.

İlk toplantının genellikle usulen bir araya gelip niyet belirlemek için yapıldığını ifade eden Kılıç, bu toplantıdan doğrudan bir sonuç çıkmasını beklemediğini söyledi.

ENFLASYON VE ENDİKSLER MASADA OLACAK

Geçmiş yıllarda olduğu gibi TİSK ve TÜRK-İŞ toplantılarının da yapılacağını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

Bekleyip göreceğiz. Özellikle enflasyonun gidişatına ve açıklanan TÜİK rakamlarına bakmak lazım. TÜRK-İŞ kendisi birtakım yoksulluk ve geçim endeksi rakamları açıklıyor. Bütün bunların hepsi masada olacaktır. Genellikle tahminler yüzde 25-30 aralığı gibi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENİYOR

Şu anda net asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Eğer 2026 yılı için asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse bu rakam 27 bin 630 TL’ye, yüzde 30 zam gelirse 28 bin 735 TL’ye yükselecek.