Uzmanlardan kredi kartı kullanıcılarına kritik uyarı: 'Nakit avans' borç sarmalına sebep oluyor!

Kredi kartları modern ekonominin temel ödeme araçlarından biri olsa da, kullanıcıların çoğu zaman bir “can simidi” olarak gördüğü nakit avans uygulaması, finansal sistemdeki en yüksek maliyetli borçlanma yöntemleri arasında yer alıyor. 2026 itibarıyla güncellenen bankacılık düzenlemeleri ve faiz politikalarındaki değişim, nakit avans kullanan milyonlarca kişi açısından yeni bir dönemin kapısını araladı.

“NAKİT AVANS” KLASİK BİR KREDİ SAYILMIYOR

Pek çok kart kullanıcısı nakit avansı, kredi kartı limitinin doğal bir uzantısı olarak değerlendiriyor. Ancak nakit avans, geri ödeme planı bulunmayan ve faizi çekildiği anda işlemeye başlayan bir “acil durum borcu” niteliği taşıyor.

İhtiyaç kredilerinde ödemeler aylık taksitlerle yapılırken, nakit avansta “hesap kesim tarihi” beklenmiyor. Para çekildiği andan itibaren günlük faiz yükü oluşuyor.

MALİYET SADECE FAİZLE SINIRLI DEĞİL

Nakit avans kullanımında karşılaşılan maliyet yalnızca yüksek faiz oranlarıyla sınırlı kalmıyor. İşlem sırasında uygulanan “nakit çekim komisyonu”, ana paranın üzerine daha ilk aşamada eklenerek borç tutarını artırıyor.

KREDİ NOTU ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ OLUŞABİLİR

Bankaların risk izleme sistemleri, sürekli nakit avans kullanımını genellikle “nakit akışı yönetimi sorunu” ya da “likidite riski” olarak değerlendiriyor. Kredi kartı limitinin önemli bir bölümünün nakit avans için kullanılması, ödemeler düzenli yapılsa dahi kredi notunun düşmesine yol açabiliyor.

Bugün kullanılan düşük tutarlı nakit avanslar, ilerleyen dönemde yapılacak araç veya konut kredisi başvurularının “yüksek riskli müşteri” gerekçesiyle olumsuz sonuçlanmasına neden olabiliyor.

“NAKİT AVANS” HANGİ DURUMLARDA DAHA RİSKLİ HALE GELİR?

Nakit avans borcunun da yer aldığı bir hesap özetinde yalnızca asgari ödeme yapılması durumunda, kalan borca “temerrüt faizine” yakın oranlarda faiz uygulanabiliyor. Ayrıca nakit avans yoluyla elde edilen tutarın altın veya mevduat gibi yatırım araçlarına yönlendirilmesi, 2026 düzenlemeleri kapsamında “amaç dışı kullanım” olarak değerlendirilebiliyor ve kartın kapatılmasıyla sonuçlanabiliyor.

UZMANLARDAN MALİYETİ AZALTAN ÖNERİ

Uzmanlar, nakit ihtiyacının kısa süreli olması halinde nakit avansın yalnızca geçici bir çözüm olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Daha uzun vadeli nakit ihtiyacı bulunan kullanıcılar için “Taksitli Nakit Avans” veya “Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi” seçenekleri, toplam borç maliyetini önemli ölçüde azaltabiliyor. Nakit avansın ise yalnızca birkaç günlük köprü finansman aracı olarak kullanılması öneriliyor.