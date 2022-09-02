Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu

02 Eylül 2022 Cuma, 16:37

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “519 milyon 627 bin 74 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.





