Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

DHA
02 Eylül 2022 Cuma, 16:37
Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “519 milyon 627 bin 74 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.



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