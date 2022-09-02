Vahit Kirişci tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 519 milyon 627 bin 74 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “519 milyon 627 bin 74 TLlik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.
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