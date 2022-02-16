Varlık Fonu'ndan Ziraat Bankası'na 21,8 milyar lira aktarılacak
Ziraat Bankası sermaye artırımına gidiyor. Varlık Fonu'ndan 21,8 milyar lira aktarılacak.
Ziraat Bankası'nın sermayesinin, tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi (TVF) tarafından nakden ödenmek üzere 21.8 milyar TL artırılarak 34.9 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verildi.
Bilgi, bankanın dün akşam açıkladığı bilonço dipnotlarında yer alırken, sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği de ifade edildi.
Geçen haftalarda Vakıfbank VAKBN.IS, Halkbank HALKB.IS ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) KLNMA.IS TVF'den toplam 28.3 milyar lira sermaye desteği alacaklarını açıklamışlar; ardından da Emlak Katılım Bankası TVF'den 500 milyon TL tutarında ilave ana sermaye niteliğinde kredi temin edeceğini açıklamıştı.
Böylece kamu bankalarına TVF üzerinden 51 milyar liraya yakın bir sermaye desteği sağlanmış olacak.
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