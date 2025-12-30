Vergi ve harçlar artıyor, köprü ve otoyol geçişleri pahalanıyor: Yeni yıl zamlarla geliyor!

Yeni yılda mevzuat gereği yapılması gereken zamlar bulunuyor. Hükümet bu artışlarda enflasyon hedeflerini de dikkate alacağını açıklamıştı. Bu nedenle de yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 yerine daha düşük artışlar belirlenebileceği ifade edilmişti. Orta Vadeli Program’da (OVP) gelecek yıla yönelik enflasyon hedefi yüzde 16’ydı. Buna karşın pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı gibi “değerli kağıt” diye nitelendirilen belgelerin 2026 ücretleri yüzde 19 zamlandı.

YDO’NUN ALTINDA OVP’NİN ÜSTÜNDE

Artış yeniden değerleme oranının altında kaldı ancak OVP’deki enflasyon hedefinin de üzerine çıkıldı. Buna göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli bin 351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek. Aile cüzdanı bedeli bin 202 lira olurken, sürücü belgeleri ve sürücü çalışma belgeleri (karneleri) bin 690 lira, motorlu araç tescil belgesi bin 511 lira, iş makinesi tescil belgesi bin 261 lira, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 95 lira, mavi kart 220 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 964 lira olarak belirlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOL ZAMLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamunun belirlediği fiyatlardaki artışın yüzde 16-19 aralığında olacağını söylemişti. Buna karşın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, köprü ve otoyollara yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 oranında zam yapılacağını açıkladı. Yap-işlet-devret kapsamında şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyollardaki zam oranının ne kadar olacağı ise henüz net değil.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

5 Ocak’ta aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte benzin ve motorinde ÖTV artışı olması bekleniyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise maliyetleri yükselteceği için birçok başka üründe de artış anlamına geliyor.

VERGİ, HARÇLAR ZAMLANACAK

Bugün ya da yarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan tebliğler ile 2026’da geçerli olacak vergi, harç ve diğer maktu tutarlar da belli olacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport ve ehliyet harçları netleşecek. Artış oranının ne kadar olacağı bugün ya da yarın yayınlanacak olan tebliğler ile ortaya çıkacak.

Ayrıca çalışanları yakından ilgilendiren gelir vergisi tarifesi de belli olacak. Buradaki artışın yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 olması bekleniyor. Gelir vergisi tarifesinde yüzde 15 vergi kesintisi olan ilk dilim bu yıl için 158 bin liraydı. Gelecek yıl için ilk dilimin 190 bin liraya çıkması bekleniyor. Bu durumda çalışanların yıl içerisinde elde ettikleri gelir toplamı 190 bin lirayı aştığında bir üst vergi diliminine girecekler. Maaşlarından yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.