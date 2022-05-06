Volkswagen'den 'elektrikli otomobil' açıklaması: 'Kalmadı, seneye gelin!'
Alman otomobil devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess yaptığı açıklamada, ABD ve Avrupa'da satılabilecek elektrik motorlu otomobil kalmadığını açıkladı.
Covid-19 salgını ve Rusya - Ukrayna savaşının en çok etkilediği sektör otomobil piyasaysıydı. Özellikle çip tedariğinde yaşanan sorunlar doğrudan fiyatlara yansıdı. Üretimin durması nedeniyle de tüketiciler uzun süre otomobil satın alabilmek için beklemek zorunda kaldı.
Webtekno'nun haberine göre, Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirket için de tüketiciler için de önemli olan bir açıklama yaptı.
Financial Times'a konuşan Diess'a göre Volkswagen, Avrupa ve ABD'deki tüm elektrikli otomobillerini tüketti. Açıklamaya göre, tüketiciler Volkswagen'in elektrikli araçlarından satın alabilmek için 2023 yılına kadar beklemek zorunda kalacaklar. Krizin en büyük nedeni Volkswagen'in elektrikli otomobil üretim kapasitesinin sınırlı olup talebin fazla olmasıyla bozulan arz-talep dengeleri olarak gösteriliyor.
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