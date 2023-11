Yeni asgari ücret görüşmeleri için hazırlıklar sürerken Türk-İş rakamını açıkladı: İlk talep 18 bin 239 TL

Yayınlanma: 29.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 04:00

Yaklaşık 8 milyon işçinin umutla beklediği yeni asgari ücrette rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda emekçiyi temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kasım ayı açlık sınırını 14 bin 25 TL, yoksulluk sınırını ise 45 bin 686 TL olarak açıklarken asgari ücretin belirlenmesinde kullanılan bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetini de 18 bin 239 lira olarak hesapladı. Mevcut 11 bin 402 TL’lik asgari ücret ise açlık sınırının 2 bin 623 lira altında kaldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret için çalışmalarının 1 Aralık’ta başlayacağını açıkladı. Ancak işçi tarafını temsil eden Türk-İş, 30 Kasım ile 2 Aralık arasında 24. olağan genel kurulunu yapacak. Genel olarak komisyonda Türk-İş heyetine genel eğitim sekreteri başkanlık ediyor. Genel kurulda yeniden belirlenecek yönetim kurulundan sonra işçi heyetine kimin başkanlık edeceği ortaya çıkacak. Bu nedenle 1 Aralık zor görünüyor.

Türk-İş bu yılki görüşmelere dört asgari ücretli işçi ile katılacak. Bu işçiler farklı işkollarından olacak ve geçim zorluklarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda doğrudan aktaracaklar.

MAKAS ÇOK AÇIK

Öte yandan yeni asgari ücretin 18 bin 239 TL olarak açıklanması da emekçiyi kurtarmayacak. Ocakta en düşük memur maaşının 33 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Kamu işçilerinin ücreti de 28 bin lira seviyesine çıkacak. Bu durumda asgari ücretliler ile memur ve kamu işçisi arasında büyük fark oluşacak. Yılda tek bir asgari ücret hazırlıkları da asgari ücretliyi bu yıl zor durumda bırakacak.

REKOR ARTIŞ NOHUTTA

Açlık sınırında on bir aylık artış yüzde 72.50 olurken son on iki aylık artış yüzde 80.12, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 86.42 oldu. Türk-İş’in açlık sınırını belirlerken baz aldığı temel parametrelere göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 2.49 arttı. Alt gruplarda en yüksek artış yüzde 21 artışla nohut fiyatlarında oldu. Nohutu yüzde 8.5 ile süt fiyatları takip etti.