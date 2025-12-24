Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!
Paylaş

Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

24.12.2025 10:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

Asgari ücrette yapılan zammın ardından altın fiyatlarındaki rekor yükseliş çalışanların alım gücünü son yılların en düşük seviyesine geriletti. 2026 yılı için belirlenen yeni maaşla alınabilen altın miktarı, geçmiş yıllara kıyasla büyük bir düşüş göstererek asgari ücretin altın karşısındaki reel kaybını gözler önüne serdi. Peki belirlenen yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? İşte ayrıntılar...

Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

Yeni asgari ücret artışına rağmen, bir asgari ücretle alınabilen altın miktarında düşüş yaşandı. Yıllar itibarıyla asgari ücretin altın karşısındaki alım gücü dikkat çekici biçimde değişti. Asgari ücretle kaç gram altın alınabildiği yeniden gündeme geldi.

Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu duyurdu. Ancak asgari ücretteki artışa karşın, altın fiyatlarındaki yükseliş alım gücünü sınırladı.

Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

İşte hesaplamalara göre yıllara göre bir aylık asgari ücretle alınabilen gram altın miktarı:

Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2020

  • Asgari ücret tutarı: 2 bin 324 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2021

  • Asgari ücret tutarı: 2 bin 833 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 6,15
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2022 (OCAK-HAZİRAN)

  • Asgari ücret tutarı: 4 bin 253 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,44
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2022 (TEMMUZ-ARALIK)

  • Asgari ücret tutarı: 5 bin 500 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,67
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2023 (OCAK-HAZİRAN)

  • Asgari ücret tutarı: 8 bin 506 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,75
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2023 (TEMMUZ-ARALIK)

  • Asgari ücret tutarı: 11 bin 402 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,12
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2024

  • Asgari ücret tutarı: 17 bin 2 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,63
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

2025

  • Asgari ücret tutarı: 22 bin 104 TL
  • Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 4,85
Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

Yeni yapılan asgari ücret zammıyla birlikte net asgari ücret 2026 yılından itibaren 28 bin 75 TL olarak uygulanacak. Güncel gram altın fiyatları dikkate alındığında yeni asgari ücretle yaklaşık 4,6 gram altın alınabileceği hesaplandı.

İlgili Konular: #asgari ücret #gram altın #Yeni asgari ücret