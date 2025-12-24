Yeni asgari ücretle kaç gram altın alınabiliyor? Alım gücünde büyük düşüş!

Yeni asgari ücret artışına rağmen, bir asgari ücretle alınabilen altın miktarında düşüş yaşandı. Yıllar itibarıyla asgari ücretin altın karşısındaki alım gücü dikkat çekici biçimde değişti. Asgari ücretle kaç gram altın alınabildiği yeniden gündeme geldi.

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğunu duyurdu. Ancak asgari ücretteki artışa karşın, altın fiyatlarındaki yükseliş alım gücünü sınırladı.

İşte hesaplamalara göre yıllara göre bir aylık asgari ücretle alınabilen gram altın miktarı:

2020 Asgari ücret tutarı: 2 bin 324 TL

2 bin 324 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,01

2021 Asgari ücret tutarı: 2 bin 833 TL

2 bin 833 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 6,15

2022 (OCAK-HAZİRAN) Asgari ücret tutarı: 4 bin 253 TL

4 bin 253 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,44

2022 (TEMMUZ-ARALIK) Asgari ücret tutarı: 5 bin 500 TL

5 bin 500 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 5,67

2023 (OCAK-HAZİRAN) Asgari ücret tutarı: 8 bin 506 TL

8 bin 506 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,75

2023 (TEMMUZ-ARALIK) Asgari ücret tutarı: 11 bin 402 TL

11 bin 402 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 7,12

2024 Asgari ücret tutarı: 17 bin 2 TL

17 bin 2 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 8,63

2025 Asgari ücret tutarı: 22 bin 104 TL

22 bin 104 TL Asgari ücret ile alınan gram altın sayısı: 4,85