Yeni kabinenin reçetesi ağır olacak
Türkiye tarihinin en gergin seçiminden çıkarken bugün itibarıyla yeni kurulacak hükümete kalan ekonomik yıkım büyük.
Dolar seçim öncesi tüm baskılara karşın 20 lirayı geçerken piyasa uzmanları bugün itibarıyla dolarda bir sıçrama bekliyor. Enflasyonda Türkiye İstatistik Kurumu baz etkisiyle bir düşüş gösterse de sanayici ve çiftçi herhangi bir gerileme emaresi görmediğini belirtiyor. Konut piyasasında yeni yapı ruhsatları geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 düşerken son 5 yılda 646 artan fiyatların da yükselişinin sürmesi bekleniyor.
Mevcut ekonomi politikaları sürerse
Borsa İstanbul’da 4 bin seviyesine kadar
gerileme bekleyen ekonomistler yeni
kurulacak hükümetin devralacağı bu
mirastan kurtulmak için acilen bilimsel
ve kanıtlanmış ekonomi politikalarına
dönmesi gerektiğini vurguluyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- İşte ilk seçim sonuçları
- Pusulayı düşürdü, oyu belli oldu
- Oy kabinine silahla girdi, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti
- Erdoğan'ın oy kullandığı okulda gerginlik
- Emine Erdoğan 'kimliksiz' oy kullandı
- Yasaklar sonrası CHP'den ilk açıklama
- Cem Yılmaz'dan 'Merve Dizdar' paylaşımı
- Erdoğan Kısıklı’daki konutuna geldi