Yeni kabinenin reçetesi ağır olacak

Yayınlanma: 29.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 29.05.2023 - 04:51

Dolar seçim öncesi tüm baskılara karşın 20 lirayı geçerken piyasa uzmanları bugün itibarıyla dolarda bir sıçrama bekliyor. Enflasyonda Türkiye İstatistik Kurumu baz etkisiyle bir düşüş gösterse de sanayici ve çiftçi herhangi bir gerileme emaresi görmediğini belirtiyor. Konut piyasasında yeni yapı ruhsatları geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 düşerken son 5 yılda 646 artan fiyatların da yükselişinin sürmesi bekleniyor.

Mevcut ekonomi politikaları sürerse Borsa İstanbul’da 4 bin seviyesine kadar gerileme bekleyen ekonomistler yeni kurulacak hükümetin devralacağı bu mirastan kurtulmak için acilen bilimsel ve kanıtlanmış ekonomi politikalarına dönmesi gerektiğini vurguluyor.

