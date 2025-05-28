Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e salvolar sürüyor: 'Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar!'

İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu'na ait Yeni Şafak gazetesi Mehmet Şimşek yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ağır eleştirilerde bulunmaya devam ediyor. Gazete, son dönemde Şimşek yönetimindeki ekonomi politikalarına yönelik ağır eleştirilere devam ediyor.

Gazetede yayımlanan "Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar!" başlıklı yazıda ekonomik durumun toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Yazıda, "Ekonomik belirsizlik bulutları tüm kesimleri kapsadıkça üretme arzusu, geleceğe duyulan ümit işleyen programa rağmen enflasyonla birlikte düşüyor" denildi.

ÜRETİCİ VE YURTTAŞIN DURUMU

Üreticilerin durumuna değinen yazıda, "Üretici kendini giderek değersiz hissediyor, vatandaş en temel ihtiyaçları için hesap yaparken abaküsten fazlasına ihtiyaç duyuyor" ifadesi kullanıldı. Emekliler için ise "nefes alabildikleri için her geçen gün şükrediyorlar" denildi.

Ekonomi politikasına yönelik eleştirilerde, "Program öylesine işliyor ki faizler yükseliyor, krediye erişim zorlaşıyor, maliyetler katlanıyor, yatırımlar durma noktasına geliyor, fiyatlar kontrolden çıkmayı sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

TOPLUMSAL BUNALIM İDDİASI

Yazıda “Ne ateş var ne de duman amma, tutuşur alevler yanar Ali Cabbar” misali, görünür olmayan ama giderek derinleşen bir toplumsal bunalım, sessizliğini koruyarak ilerliyor" denilirken enflasyon konusunda ise ironik bir yaklaşımla "Ama tüm bu sıkıntılar abartılmayacak kadar geçici ve herkese rağmen enflasyon düştü, kabul etseniz de düştü etmeseniz de" denildi.

EMEKLİ DURUMU

65 yaş üstü bireylerin durumu hakkında "65 yaş üstü bireyler çoğu zaman çocuklarının desteğiyle ya da borçla ayakta kalıyor; sosyal yardımlar ise geçici kalıyor." Tek seferlik ödemeler için "Bu tablo sadece bireysel yoksulluk değil, sistematik bir sosyal güvenlik açığının göstergesi haline geliyor" değerlendirmesi yapıldı.

REEL SEKTÖR VURGUSU

Yazının sonunda reel sektör için "Unutmamalı ki reel sektör sadece üretimi değil, istihdamı, bölgesel kalkınmayı ve en önemlisi toplumsal huzuru da temsil ediyor. Her kapanan işletme sadece ekonomik değil sosyal bir boşluk bırakıyor" ifadeleri kullanıldı.

YENİ ŞAFAK'IN DERDİ BAŞKA

Albayrak Grubu'nun portföyünde Albayrak İnşaat, TÜMOSAN, Varaka Kağıt, Kademe A.Ş, Ereğli Tekstil, Trabzon Limanı ve TVNET gibi şirketler bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikaları, grup kurucusu Ahmet Albayrak'ın inşaattan ihracata, temizlikten tekstile ve tarım aracı üretimine kadar uzanan şirketlerini zorluyor.

Artan döviz kuru ve faizler nedeniyle söz konusu şirketlerin rekabet gücü zayıflıyor. Öte yandan grubun faaliyet alanı olan inşaat sektöründeki maliyetlerin artması ve konut fiyatlarının düşmesi de Albayraklar grubunu zorluyor. Grubun gazetesi olan Yeni Şafak'ın Şimşek'in politikalarına yönelik eleştirilerinde bu durumun belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.

Öte yandan ekonomi yönetiminin son dönemde aldığı kararlar, hem halk hem de iş dünyasında tepki topladı. Baskılanmasına rağmen yükselen döviz kuru nedeniyle halkın geçimi zorlaşırken, maaşlar erimeye devam ediyor. Sermaye çevreleri ise kurdaki dalgalanmaların rekabet gücünü zayıflattığını belirterek, faiz oranlarının acilen düşürülmesi gerektiğini savunuyor.