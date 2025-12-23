Yoksulluğu yenemeyince 38 yıllık araştırmayı hedef yaptılar: Gerçekler acı geldi

Tarım sektöründeki daralmayı, atıl işgücü oranının yüksek olduğunu kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş’in yıllardır yapmakta olduğu “açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını” da hedef aldı.

Yılmaz’ın eleştirdiği bu araştırma Türk-İş’in 38 yıldır her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği, alanında ilk ve öncü olma niteliğine sahip, ekonomi çevrelerinde da saygınlığı bulunan bir araştırma.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda bütçenin son günkü görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada tarım sektöründeki daralmayı kabul etti. Yılmaz, tarım sektöründe bu yıl görülen zayıflamanın yapısal sorundan ziyade büyük ölçekte dönemsel etkilere dayandığını savundu. Geçen yılın yüksek baz etkisi ve bu yıl eş zamanlı yaşanan hem don hem de zirai kuraklık nedeniyle üretim üzerinde geçici bir baskı oluştuğunu belirten Yılmaz, “Bu tabloyu kalıcı bir daralma olarak okumamak gerekir. Tarım sektörümüz üçüncü çeyrekte yüzde 12.7 daralmakla birlikte dördüncü çeyrekte daha olumlu bir görünüm sergilemekte olup yıllık ortalamada tarım sektörümüzde yüzde 6 civarında bir daralma bekliyoruz” dedi. Yılmaz, şunları söyledi:

“Ya ‘artı 12 küçüldü’ dersiniz ya da ‘eksi 12 negatif büyüdü’ dersiniz, bu matematiksel bir şey. Burada teknik bir yanlış yok ama çok istismar edildi, ben de o yüzden keşke hiç kullanmasaydım dedim.”

‘KÜÇÜLDÜĞÜNÜ SÖYLE YETER’

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Ya, küçüldüğünü söyle yeter. Negatif büyüme yerine ‘küçüldü’ de... Ne anlatıyorsunuz” diye karşılık verdi. Yılmaz, “Onu söylüyoruz zaten değerli grup başkan vekili, daralmayı söylüyoruz. Bundan çekinsek bu konuyu anlatmayız zaten. Ne söylediğimiz belli, ‘Zirai don ve kuraklık yaşadık, dolayısıyla üretimimiz daraldı’ diyoruz” diye konuştu.

‘ATIL İŞGÜCÜ’ İTİRAFI

Yılmaz, atıl işgücü oranının yüksek olduğunu da kabul etti. Yılmaz, şunları söyledi:

“Bizde işsizlik oranı yüzde 8.5. Atıl işgücü oranı yüksek mi ? Evet, yüksek, bunu orta vadeli programda da açık bir şekilde yazdık, kapsamlı bir politikalar seti de ortaya koyduk.”

ARAŞTIRMAYI HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında Türk-İş’in “açlık-yoksulluk sınırı araştırmasını” da eleştirdi. Ortaya konan birtakım yoksulluk, açlık göstergelerini muhalefetin çokça kullandığını belirten Yılmaz, “Böyle bir resmi istatistiğimiz yok bizim; onun altını çizmek isterim bir daha. 97 bin lira ilan edilen bir yoksulluk göstergesi var, bu ay herhalde 100 bin lirayı aşar. Bakın, bir tavsiye: Eğer gerçekten 97 bin liranın, 100 bin liranın yoksulluk göstergesi olduğuna inanıyorsanız, önce kendi genel merkezinizden ve belediyelerinizden başlayarak tüm çalışanlarınızın maaşını bu yoksulluk seviyesinin üstüne çıkarın lütfen. Bunu yapın, gelin, bize hesap sorun o zaman. Gerçekten inanıyorsanız buna” dedi.

38 YILLIK ARAŞTIRMA

Yılmaz’ın sözünü ettiği araştırma Türk-İş’in 38 yıldır düzenli olarak yaptığı araştırma. Bu araştırma genel olarak bütün kesimler tarafından kabul gören saygın bir araştırma. Türk-İş her ay yayınladığı “açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının” altında bu araştırmanın neden yapıldığını da açılıyor. Türk-İş’in bu konudaki değerlendirmesi şöyle: “Çalışanların, kendilerine ve ailelerine saygın yaşam düzeyi sağlayacak bir gelir elde etmeleri esastır. Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Yoksulluk sınırı tutarı, bir ailenin, insan onurunun gerektirdiği zorunlu ihtiyaçları karşılayabilmesi için yapması gereken harcama düzeyidir. Türkiye’de bu konuda düzenli bir çalışma bulunmamaktadır. Türk-İş, var olan bu eksikliği gidermek amacıyla, Aralık 1987’dan bu yana düzenli olarak her ay, gıda harcaması tutarını ve buradan hareketle açlık ve yoksulluk sınırını açıklamaktadır. Yapılan bu çalışma daha sonra birçok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınmıştır. Bu yönüyle alanında ilk ve öncü niteliğiyle dikkati çekmektedir. Ülkede bugün yaygın olarak kullanılan ‘açlık sınırı’ ve ‘yoksulluk sınırı’ kavramının yerleşmesine katkı sağlanmıştır.”

RESMİ ARAŞTIRMA YILLAR SONRA

Türk-İş’in değerlendirmesine göre, Türkiye’de yoksulluk sınırı ve yoksuluğun boyutları ile ilgili ilk resmi çalışma ise TÜİK tarafından 14 Nisan 2004 günü açıklanan “2002 Yoksulluk Çalışması” oldu. Değerlendirmede, “Türk-İş tarafından hesaplanan açlık ve yoksulluk sınırı tutarları ile elde edilen gelir arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim sıkıntısının boyutlarını ortaya koyan önemli bir gösterge olmaktadır” denildi.