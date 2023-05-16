Yükselen maliyet ve araç değerleri motorlu taşıt sigortalarını etkiliyor: Kaskoda tazminat arttı

Yayınlanma: 16.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 04:00

Oto sigortalarıyla ilgili yüksek prim artışları, özellikle tüketiciler arasında tartışılmaya devam ederken Türkiye’deki enflasyonist ortamın hasar maliyetlerine etkisi de yakından izleniyor. Bu kapsamda Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk üç ayına ilişkin yeni “Motorlu Taşıtlar Sigorta İstatistikleri”, maliyet ve araç değerlerindeki artışların etkilerini ortaya koydu:

Kasko: Yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 41.5 artışla 5.7 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı ise yüzde 18.9 azalışla 368 bin 861 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise 8 bin 794 liradan 15 bin 347 liraya çıktı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 35.1 artışla 3.8 milyar liraya ulaşan otomobil için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 20.6 düşüşle 263 bin 11 adet, ortalama ödeme yüzde 70.2 artışla 14 bin 288 lira oldu. Tazminatta en yüksek ortalama 50 bin 107 lira ile römork, en düşük ortalama 8 bin 170 lirayla tarım makinelerinde hesaplandı.

Zorunlu trafik: Hasarlarla ilgili “ödenen tazminat” tutarı yüzde 76.9 artışla 8.5 milyar lira, “ödenen dosya” sayısı da yüzde 12.6 artışla 757 bin 170 adet oldu. Dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 57.1 artışla 7 bin 155 liradan 11 bin 243 liraya ulaştı. Taşıt türü açısından en çok ödeme yüzde 81.5 artışla 4.7 milyar lirayı geçen otomobil

için yapıldı. Bu tür araçlarda dosya sayısı yüzde 17.1 artışla 434 bin 289 adet, dosya başına ortalama ödeme ise yüzde 55 artışla 7 bin 26 liradan 10 bin 893 liraya çıktı. Tazminatta en yüksek ortalama 75 bin 711 lira ile tarım makinelerinde, en düşük ortalama 1228 lirayla römorkta hesaplandı. Taksilerdeki ortalama ödeme ise 11 bin 186 TL.

‘TRAFİK OPERASYON’ YAYGINLAŞTIRILMALI

Zorunlu trafik poliçesinde arza erişim zorluğunu çözmek üzere SEDDK’nin duyurduğu “Trafik Operasyon Merkezi” uygulamasını değerlendiren Sompo Sigorta Üst Yöneticisi Fahri Uğur, bununla tüm paydaşların fayda sağlayacağı bir sistemin önünün açıldığını belirtti.Uğur ayrıca, şu öneriyi yaptı:

“Bu sistemin geçmişte havuza devredilenler de dahil tüm araç grubu ve basamaklara yaygınlaştırılması ve makul bir tavan fiyat uygulaması ile birlikte serbest rekabet ortamında havuzun toplam içindeki payının uzun vadede yüzde 3’ler seviyesi hedeflenerek sektördeki tüm paydaşların kazanacağı bir ortamın oluşturulabileceğine inanıyoruz.”

KESİCİ: EKSPERLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU ÜCRET

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği’nin (TÜSED) Olağan Genel Kurulu sonrası yönetim kurulu başkanlığı görevine Selim Kesici seçildi. Başkan vekilliklerine ise Mustafa Yaşar Erdoğan ve Pınar Aksoy getirildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Kesici, şuna dikkat çekti: “En önemli sorun ücret. Ekonomik olarak eksperlerin dayanacak gücü kalmadı. Yeni ücret yönetmeliğinin en kısa sürede ilgili kurumlardan onaylanarak çıkacağını umuyoruz, bu yeni dönemde de sigorta eksperlerini sistem dışına itme amacını taşıyan yasa ve yönetmeliklere aykırılık arz eden tüm uygulamaların şiddetle karşısında durmaya devam edeceğiz.”

‘SANAYİDE SÜREKLİLİK İÇİN SİGORTANIN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK’

Depreme karşı en önemli hazırlıklardan birinin sigorta güvencesi olduğunu belirten Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, bunun sanayiciler için de geçerli olduğunu hatırlattı. Kırmızı şunları belirtti:

“Sadece yıkılan binalar değil altyapılar, sanayi bölgeleri, iş durması teminatları vb. diğer hasarlara bakıldığında deprem bölgesinde toplam 26-30 milyar dolar civarında hasar bekleniyor. Bu nedenle sanayideki sürekliliğin sağlanmasında da sigortanın önemi çok büyük. Sigorta ürünlerini iyi tanımak, iyi tanıtmak şart.”

TÜRKİYE’DEKİ DEPREM KÜRESEL KAYBI BÜYÜTTÜ

Aon’un yılın ilk üç ayıyla ilgili “Global Felaket Özet Raporu”, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin doğal afet kayıplarını büyüttüğünü ortaya koydu.

Rapora göre Nisan 2023 ortası itibarıyla 2023’ün ilk çeyreğindeki toplam ekonomik kayıpların en az 63 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu toplam, büyük ölçüde yaklaşık 39.1 milyar dolar ile Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı depremden kaynaklanıyor. Özel ve kamu sigorta kuruluşları, bu kaybın 15 milyar dolarını karşılayacak. Yine rapora göre ilk çeyrekteki can kaybı 2010’dan bu yana yaşanan en büyük ölümcül dönem olarak kayıtlara geçti.

‘KADIN GÖZÜYLE’NİN 17. KAZANANI YANIK

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından tarafından düzenlenen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının bu sene 17’ncisi düzenlendi. “Hayata Dair” temasıyla kadın fotoğrafçıları bir araya getiren yarışmada bu yılın birincisi Torakçılar” isimli fotoğrafıyla Sümeyye Yanık oldu.

Bu yıl yarışmada, 1496 kadın fotoğrafçının 5 bin 208 fotoğrafı değerlendirildi.

DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU SÜRMELİ

Uluslararası danışmanlık ve vergi şirketi EY’nin (Ernst & Young) “Küresel Sigorta Görünümü 2023” araştırması, belirsizlik ortamında sigortacılık sektörünün gündemine ve önceliklerine ışık tutuyor. Araştırma, zorlu makroekonomik koşullara ve pazar çalkantılarına rağmen sektörün dönüşüm yolculuğunu sürdürmesi gerektiğini vurguluyor.

Araştırmaya göre özellikle artan iklimle ilgili riskler ve siber riskler, sektör açısından önemli bir potasiyel barındırıyor. Araştırma dönüşüm odaklı yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendiren firmaların, organizasyonel dayanıklılıklarını güçlendireceklerine ve ekonominin iyileşmesiyle birlikte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayacaklarına işaret ediyor. Güncel pazar koşullarını sektörün amaç ve öncelikleri perspektifinden ele alan araştırma büyümeye devam eden güvenlik ve tasarruf açıklarının, giderek daha fazla sayıda bireyin daha da karmaşık hale gelen ve çoğalan tehditlere karşı sigortaya olan ihtiyacını artırdığını da açıkça gösteriyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri ve Vergi Bölümü Şirket Ortağı Levent Atakan ise “Teknolojinin sürekli gelişimi, artan ve değişen tüketici beklentileri ve zorlu rekabet ortamı bu etkenler arasındadır” dedi.

EYT’LİLERE ‘İKİNCİ EMEKLİLİK’ ÖNERİSİ

Garanti BBVA Emeklilik’in, EYT birikimini bireysel emeklilik sisteminde (BES) değerlendirenlere özel bir kampanya sunduğu açıklandı. Buna göre mayıs ayı boyunca 100 bin TL başlangıç kapitalini BES’e yatırarak sözleşme başlatan EYT’liler 4 bin TL’ye varan hediye kazanacak. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer “Genç EYT’lilerin ikinci emeklilik haklarını başlatmalarına destek oluyoruz” dedi.

‘GÜVEN VE KATILIMCI YÜKSELDİ’

AgeSA’nın, yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 65 artışla 78 milyar TL’lik BES fon büyüklüğüne ulaştığı, net dönem kârının da 243 milyon TL olduğu açıklandı. Ayrıca hayat ve ferdi kazada prim üretimi ise 1.5 milyar TL oldu.

Yıla başarılı bir giriş yaptıklarını belirten AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca “Bu yıl 20. yılı olan BES, gösterdiği hızlı büyüme ve fon performansıyla verimli bir tasarruf ve yatırım yöntemi olduğunu kanıtladı. Devlet nezdinde gerçekleşen düzenlemelerle birlikte hem sisteme olan güven hem katılımcı sayısı arttı. Biz de fon performansında iddiamızı koruyarak, çeşitliliğimizi artırarak ve danışmanlık hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimizin yatırım opsiyonlarını genişletmeye, tasarruflarını daha iyi değerlendirmelerine yardımcı olduk. Hedefimiz yıl boyunca bu başarıyı sürdürmek” dedi.

‘SEKTÖRDE BAŞARIYI YARATICILIK GETİRİYOR’

Quick Sigorta kuruluşunun altıncı yılını kutluyor.

İlk poliçeyi 12 Mayıs 2017’de düzenlediklerini anımsatan ve “bir sigorta şirketinden fazlası” olduklarını vurgulayan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, şöyle konuştu: “Şirketimizin vizyonu sigorta ve finans sektörünü bir araya getiren, bunu yaparken dijitalleşmenin tüm nimetlerinden faydalanarak yepyeni satın alma davranışları geliştiren bir bakış açısına sahip. Bu nedenle şirketimiz kurulduğu günden beri yüksek enerjisi ve koşullara hemen ayak uydurabilen yaratıcılığı ile sektörün dikkat çeken isimlerinden biri oldu hep. Bu da bize başarıyı getiriyor.”

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